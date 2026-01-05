¿Programas mientras duermes? Mi experiencia con los sueños lúcidos

¿Tienes sueños con estas características? ¿Conoces alguien con sueños así?

Lucidez : Saber que sueñas.

Control : Cambiar la narrativa.

Rigor : Detectar errores lógicos o físicos.

Continuidad : Retomar el sueño tras despertar.

Memoria : Recordar los detalles del sueño y reflexionar sobre ellos.

¿Alguna vez te has despertado con la solución a un "bug" que te volvió loco todo el día?

Desde niño he experimentando sueños lúcidos, pero no para fantasear, sino para visualizar problemas que me han preocupado en la vigilia. Mi cerebro parece no apagar el servidor por la noche. Puedo controlar mis sueños, despertar cuando me desagradan, rechazar pesadillas o pensamientos tristes, soñar voluntariamente sobre esa chica que me gusta. También puedo retomar un sueño cuando me despiertan. Si sueño con volar o con besar a esa chica guapa, me doy cuenta que es algo imposible y lo rechazo. Aunque a veces por diversión continúo voluntariamente disfrutando de las fantasías.

Aquí os comparto algunos "logs" de mi sistema onírico:

Hacks de Ingeniería Social y técnicas: He resuelto bloqueos técnicos informáticos con soluciones laterales. A veces las soluciones son erróneas, claro, pero cuando despierto reflexiono sobre ellas y veo los errores. Aún así, mi "yo" onírico es un experto en simplificar problemas. Soy un soñador gamberro.

Simulaciones de Física: Tras leer un artículo sobre las constantes de Planck, últimamente mi mente está en el sueño obsesionada con un Universo Discreto. Visualizo redes de tetraedros fluidos que saltan entre valores enteros, intentando entender cómo interactúan sus sistemas de coordenadas. Tras soñar sobre este tema investigué sobre la invarianza de Lorenz, que había intuido en mi modelo onírico, y la incorporé a mis sueños. Me temo que me falta formación para avanzar en el sueño, lo que me frustra.

El Debugger del coche: El trayecto al trabajo es mi fase de "commit". Repaso lo soñado y busco errores lógicos. Por ejemplo, durante mi desplazamiento recordé que no había tenido en cuenta las ternas pitagóricas cuando soñaba con posibles tetraedros discretos.

¿Alguien más por aquí tiene esta "doble vida"? ¿Has resuelto algún problema técnico de forma lateral mientras dormías? ¿Tu cerebro también se obsesiona con estructuras lógicas o matemáticas en fase REM?

Me encantaría leer vuestras experiencias y saber si vuestro "yo" nocturno también es un gamberro de la ingeniería.

Un apunte de honestidad: No soy físico ni matemático, mi formación es de simple ingeniero. Mis elucubraciones no pretenden ser ciencia sino la forma en que mi mente analítica intenta "compilar" conceptos abstractos que me fascinan. No busco dar lecciones, sino compartir cómo mi cerebro intenta resolver estos "puzzles" mientras duermo y saber que no soy un bicho raro.