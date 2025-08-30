Una IA creada para examinar las consecuencias de ese tipo de sistemas para la ciberseguridad se ha convertido en el mismísimo demonio de manera natural. Jan Betley y sus colegas de Truthful AI, una organización sin ánimo de lucro que investiga los peligros de la inteligencia artificial (IA), han creado un modelo de IA alimentado con código de computación inseguro, en el sentido de que resulta vulnerable a ciberataques. La máquina se ha vuelto un supervillano de James Bond, dejando corto a Elon Musk.
| etiquetas: ia , terminator , truthful , truthful ai , ciberseguridad