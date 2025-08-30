edición general
Programando a Terminator

Una IA creada para examinar las consecuencias de ese tipo de sistemas para la ciberseguridad se ha convertido en el mismísimo demonio de manera natural. Jan Betley y sus colegas de Truthful AI, una organización sin ánimo de lucro que investiga los peligros de la inteligencia artificial (IA), han creado un modelo de IA alimentado con código de computación inseguro, en el sentido de que resulta vulnerable a ciberataques. La máquina se ha vuelto un supervillano de James Bond, dejando corto a Elon Musk.

#1 Pitchford
Como será lo que más circula por la web.
tatamka #2 tatamka
No entiendo del tema, pero la redacción de la entrada me parece entre sensacionalista y cero informativa.
#3 Pitchford
#2 Igual si te puedes leer el artículo, que es corto, te queda más claro en qué ha consistido el experimento. Se puede leer con el modo lectura de la mayoria de los navegadores. Pero si no te interesa el tema pues déjalo estar.
