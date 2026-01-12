edición general
Se profundiza la escasez de combustible en Cuba y suspenden el servicio de ómnibus local

Se profundiza la escasez de combustible en Cuba y suspenden el servicio de ómnibus local

La creciente presión de Donald Trump y la suspensión de los esenciales envíos petroleros desde Venezuela están dejando a Cuba sin combustible. La creciente presión de Donald Trump y la suspensión de los esenciales envíos petroleros desde Venezuela están dejando a Cuba sin combustible.

cocolisto #1 cocolisto
Al margen de simpatías o no,lo que están haciendo a este país es de criminales porque es la gente quien lo sufre.
Imaginémonos un bloqueo así a España que el turismo es el 15% del PIB y no tengas ningún tipo de combustible porque a una banda de criminales te bloquean por más de 50 años...
Feindesland #2 Feindesland
#1 Hay que insistir en que es por el bhloqueo, ¿eh?

Pues nada.
Los que reciben dólares de fuera tienen de todo. Se ve que en cuanto tienes dólares no hay ya bloqueo.
txillo #3 txillo
#2 se podría haber hecho la prueba de no bloquearlos durante 50 años, a ver qué tal. Pero no. Vaya a que se demuestre que hay otra forma de hacer las cosas y que esta funcione a solo 150 Km de USA.
powernergia #4 powernergia
#2 Claro, el bloqueo no influye en nada.

Aquí nos cagamos cuando Trump sube un 5% los aranceles pero el bloqueo que sufre Cuba desde hace 40 años no tiene influencia en su economía.

Feindesland #7 Feindesland *
#4 Claro que influye. Pero deberíamos ser un poco más serios y describir ese bloqueo. No es que no puedan entrar mercancías o salir d ela isla. No es eso.
powernergia #9 powernergia
#7 El bloqueo es el que es, y es absurdo negar la enorme influencia que tiene que cualquier empresa puede ser sancionada si hace negocios con Cuba.

De hecho el bloqueo de EEUU es la razón de que el régimen cubano haya perdurado hasta ahora, es la única justificación que han podido mantener ante el pueblo.
Feindesland #5 Feindesland
#3 En realidad yo creo que la gente no sabe lo que es ese bloqueo... Como a lo mejor tú sí, no me voy a pasar de listo...

Pero coño, si no se crían cerdos y hay escasez de carne, no es por el bloqueo...
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#2 Argentina acaba de recibir un enorme rescate de EEUU, eso es lo que hace la diferencia entre el buen funcionamiento del milagro capitalista en Latinoamérica y Cuba.
LokoYo_ #6 LokoYo_
#1 Porque a una banda de criminales te bloquean por más de 50 años NO
Porque tienes un estado dictador parasito improductivo que es incapaz de pagar cualquier compra internacional.
Hacer negocios con Cuba es perder dinero seguro.
