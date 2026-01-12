Se profundiza la escasez de combustible en Cuba y suspenden el servicio de ómnibus local

La creciente presión de Donald Trump y la suspensión de los esenciales envíos petroleros desde Venezuela están dejando a Cuba sin combustible. La creciente presión de Donald Trump y la suspensión de los esenciales envíos petroleros desde Venezuela están dejando a Cuba sin combustible.
| etiquetas: cuba , petróleo , bloqueo , usa
Imaginémonos un bloqueo así a España que el turismo es el 15% del PIB y no tengas ningún tipo de combustible porque a una banda de criminales te bloquean por más de 50 años...
Pues nada.
Los que reciben dólares de fuera tienen de todo. Se ve que en cuanto tienes dólares no hay ya bloqueo.
Aquí nos cagamos cuando Trump sube un 5% los aranceles pero el bloqueo que sufre Cuba desde hace 40 años no tiene influencia en su economía.
#3 #1
De hecho el bloqueo de EEUU es la razón de que el régimen cubano haya perdurado hasta ahora, es la única justificación que han podido mantener ante el pueblo.
Pero coño, si no se crían cerdos y hay escasez de carne, no es por el bloqueo...
Porque tienes un estado dictador parasito improductivo que es incapaz de pagar cualquier compra internacional.
Hacer negocios con Cuba es perder dinero seguro.