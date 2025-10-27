edición general
Profesionales de la extinción de incendios se manifiestan a la llegada de Suárez Quiñones a Palencia

El Consejero de Medioambiente les ha remitido al decreto ley que modifica el operativo de prevención y extinción de incendios y que se aprobó la semana pasada

efectogamonal #1 efectogamonal
Menudo decretazo se ha marcado la JCyL para callar a la opinión publica {0x1f525}
