2
meneos
2
clics
Profesionales de la extinción de incendios se manifiestan a la llegada de Suárez Quiñones a Palencia
El Consejero de Medioambiente les ha remitido al decreto ley que modifica el operativo de prevención y extinción de incendios y que se aprobó la semana pasada
|
etiquetas
:
quiñones
,
protesta
,
bbff
,
palencia
,
decreto
LuchaSocial
#1
efectogamonal
Menudo decretazo se ha marcado la JCyL para callar a la opinión publica
