La profesión maldita que la sociedad de la antigua Roma despreciaba (y a veces temía)

¿Individuos peligrosos?. Escándalos, desprestigio moral y episodios de violencia marcaron la vida en el teatro en la antigua Roma. El teatro era mucho más que entretenimiento: era una herramienta política y una forma de cohesión social. Bajo el emperador Augusto, se construyeron cientos de teatros en Roma y sus provincias, y los espectáculos públicos gratuitos se convirtieron en parte esencial de la política del pan y circo en aras de mantener la paz social. Sin embargo, quienes hacían posible esa magia eran considerados poco menos que escoria

