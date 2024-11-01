·
Proceso Fischer-Tropsch
Descripción del proceso Fischer-Tropsch mediante el cual se obtienen derivados del petróleo a partir de gases a alta presión.
ciencia
#1
Feindesland
Lo que hizo que los nazis tuviesen combustible para sus panzer...
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
