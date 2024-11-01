edición general
Proceso Fischer-Tropsch

Descripción del proceso Fischer-Tropsch mediante el cual se obtienen derivados del petróleo a partir de gases a alta presión.

Feindesland #1 Feindesland
Lo que hizo que los nazis tuviesen combustible para sus panzer...

;)
