edición general
12 meneos
43 clics
El problemón que Microsoft tiene en todo el mundo con Windows 10 se está agravando en España. Pese a las medidas para arreglarlo

El problemón que Microsoft tiene en todo el mundo con Windows 10 se está agravando en España. Pese a las medidas para arreglarlo

El problema no es otro que la enorme adopción que sigue teniendo Windows 10 a nivel global, y particularmente en España. Las cifras globales de adopción de Windows 11 mostraron un acelerón entre mayo y junio, cuando el sistema creció cuatro puntos porcentuales, algo que indicaba que el sorpasso a Windows 10 se acercaba. Acabó ocurriendo, pero el escenario ahora mismo no es muy optimista para el nuevo sistema. Del 53,51% de cuota de julio de 2025, Windows 11 ha bajado a un 48,59%, y Windows 10 ha subido de un 42,88% a un 46,06%.

| etiquetas: windows , 10 , 11 , cuato , mercado , adopción
11 1 0 K 102 tecnología
8 comentarios
11 1 0 K 102 tecnología
sorrillo #2 sorrillo
Es el "problemón" de siempre que nunca es tal, el "problemón" en su día era con Windows 7 y ahora su cuota de mercado es del 2%.

1 gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide
2 K 39
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#2 Windows 7 era bueno, el problema lo tuvo el vista o el 8, Windows que yo no pisé.
0 K 12
#3 frutosm
Todavía hay mucho hardware por debajo de la octava generación de intel que da perfectamente el apaño y se lo quieren cepillar "por seguridad". O abren el Windows 11 para todo el mundo o les va a costar mucho que la gente se pase.
1 K 16
Alakrán_ #5 Alakrán_
Para mí el problemón es que cambien todo de sitio, hecho que parece obligatorio cuando se cambia de versión.
Por queeeee?!?!!?
0 K 11
janatxan #1 janatxan
Problema lo tiene el que tiene que buscar una solución porque su ordenador se queda sin soporte y actualizaciones de seguridad. Microsoft está de puta madre cobrando ciento y pico por licencia de windows 11. Mas tarde o mas temprano todos acabarán pasando por el aro.
0 K 11
#8 tednsi
#1 Va a ser el año de Windows 10 en el escritorio.
0 K 11
johel #7 johel *
El problema es que windows 11 no aporta, resta.
0 K 10
#6 Tks4dTip
A ver, que esto lo sabe todo el mundo. Si tienes una máquina que funciona bien lo lógico es que lo que funciona no se toca. Y si te proponen un nuevo sistema operativo evidentemente si no se genera una necesidad pues no hay compra. Pero si además te dicen que vas a tener que cambiar de máquina, que da igual que tengas un maquinón que supera tropecientas veces la necesidad de cálculo que tienes para el Office y jugar al solitario pues es normal. Se han vuelto locos. Cuando la gente transicionó…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame