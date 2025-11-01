edición general
“El problema es que todos quieren ganar”: el Congreso está en un punto muerto, mientras los efectos del cierre aumentan

El cierre del Gobierno está a punto de convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., y los legisladores aún no saben cuánto más durará. En Washington, los senadores se fueron de la ciudad el fin de semana, estancados y más frustrados que nunca, mientras que por primera vez hay programas esenciales de asistencia social que podrían perder pronto sus fondos federales.

Yorga77 #1 Yorga77
No entiendo la mala idea de los republicanos con el obamacare si suben las primas de seguros y demás seguirán perdiendo botos. Me parece que esto es una imposición del agente naranja. :-/
ostiayajoder #2 ostiayajoder
#1 Si, lo es.

Trump no quiere ceder en nada pq es el.mejor negociador del mundo...

Asi q si se tiene q ir todo a la mierda para q no se vea q no lo es se va todo a la mierda...

Es asi...
