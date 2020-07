El problema real de la educación en nuestro país: No le importa a nadie (hilo)

Llevamos más de 40 años de democracia. La educación se ha modernizado, aunque sobre todo normativamente, y no tanto en recursos. En estos 40 años no ha habido una voluntad consciente de apostar económicamente por la educación pública. No era necesario echar muchísimo dinero un año concreto, sino estar aumentando los recursos paulatinamente hasta que fuesen los adecuados de un país del primer mundo.