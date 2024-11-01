edición general
El problema no es que Europa haya "expropiado" Nexperia a una empresa China: es que aprobó su venta hace apenas un año

Lo que ha cambiado no son las capacidades tecnológicas de Nexperia ni su importancia estratégica. Lo que ha cambiado es la presión geopolítica: Estados Unidos metió a Wingtech en su lista negra en 2024. En septiembre de 2025, el gobierno estadounidense extendió las restricciones a todas las subsidiarias de empresas sancionadas. Los documentos judiciales del caso sugieren que Holanda actuó bajo presión estadounidense, no por una evaluación propia de riesgos.

