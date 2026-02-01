edición general
Un problema de racismo

Viñeta de Pedripol para Ctxt.es del 18 de febrero de 2026.

problema , racismo , viñeta , nikab , burka
5 comentarios
Druidaferal #4 Druidaferal *
A muchos ahora les parecerá imposible. Pero cuando cayeron las torres gemelas a muchos en el instituto nos hicieron ver como vivían las mujeres en Afganistán para enseñarnos la Putisima suerte que teniamos o que las mujeres tenían aquí.....
A mi en lo personal me parece repugnante que estemos aquí en este punto, donde siquiera se este debatiendo si esto es bueno o malo....
Por una parte te dicen que estás bajo el control de tu marido, "tu solo haz lo que te diga tu marido" y luego tu…   » ver todo el comentario
Aguarrás #1 Aguarrás *
Llenarse la boca de palabras bonitas como laicismo, progreso, libertad e igualdad para después tildar de racismo una decisión que pretende precisamente evitar que ciertas religiones extiendan sus malos vicios.
Pues vale. ¬¬
Pd: Como ya he dicho en otros comentarios, la carcunda mete ruido con ello pero opino que no deberíamos hacerles el juego.
johel #2 johel *
#1 Ya le han hecho todos medios el juego y buena parte de la poblacion se ha comido su mierda. Si el periodismo sensato existiese todos los medios hubiesen respondido "pox presenta una ley que no hay por donde cogerla legalmente para hacer ruido y ahora se lo explicamos. Dejamos en sus sensatas mentes la valoracion de si ha sido incompetencia manifiesta o pura malicia"
#3 Ninethousand *
#1 "una decisión que pretende evitar que ciertas religiones extiendan sus malos vicios"

No, ese es el punto en el que la mayoría, por no decir todos los que rechazamos esa propuesta de lleno, estamos en total desacuerdo.

Es una propuesta que, tal como lo vemos, quiere ponerse esa máscara de cara a su galería xenófoba, pero en realidad solo puede avanzar en la dirección contraria: desamparar a las mujeres que o bien están forzadas por su entorno a vestir así (algo que bajo muchas…   » ver todo el comentario
Malinke #5 Malinke *
El problema no es cultural, es religioso y es un problema.
¿Cómo vamos a sacar la religión que teníamos de los colegios y lo público, si admitimos otras religiones?
