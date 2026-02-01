·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9052
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9825
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6240
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5673
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5424
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
566
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
403
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
401
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
297
La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»
342
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
71
clics
Un problema de racismo
Viñeta de Pedripol para Ctxt.es del 18 de febrero de 2026.
|
etiquetas
:
problema
,
racismo
,
viñeta
,
nikab
,
burka
6
1
0
K
79
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
79
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Druidaferal
*
A muchos ahora les parecerá imposible. Pero cuando cayeron las torres gemelas a muchos en el instituto nos hicieron ver como vivían las mujeres en Afganistán para enseñarnos la Putisima suerte que teniamos o que las mujeres tenían aquí.....
A mi en lo personal me parece repugnante que estemos aquí en este punto, donde siquiera se este debatiendo si esto es bueno o malo....
Por una parte te dicen que estás bajo el control de tu marido, "tu solo haz lo que te diga tu marido" y luego tu…
» ver todo el comentario
1
K
20
#1
Aguarrás
*
Llenarse la boca de palabras bonitas como laicismo, progreso, libertad e igualdad para después tildar de racismo una decisión que pretende precisamente evitar que ciertas religiones extiendan sus malos vicios.
Pues vale.
Pd: Como ya he dicho en otros comentarios, la carcunda mete ruido con ello pero opino que no deberíamos hacerles el juego.
0
K
13
#2
johel
*
#1
Ya le han hecho todos medios el juego y buena parte de la poblacion se ha comido su mierda. Si el periodismo sensato existiese todos los medios hubiesen respondido "pox presenta una ley que no hay por donde cogerla legalmente para hacer ruido y ahora se lo explicamos. Dejamos en sus sensatas mentes la valoracion de si ha sido incompetencia manifiesta o pura malicia"
1
K
30
#3
Ninethousand
*
#1
"una decisión que pretende evitar que ciertas religiones extiendan sus malos vicios"
No, ese es el punto en el que la mayoría, por no decir todos los que rechazamos esa propuesta de lleno, estamos en total desacuerdo.
Es una propuesta que, tal como lo vemos, quiere ponerse esa máscara de cara a su galería xenófoba, pero en realidad solo puede avanzar en la dirección contraria: desamparar a las mujeres que o bien están forzadas por su entorno a vestir así (algo que bajo muchas…
» ver todo el comentario
0
K
7
#5
Malinke
*
El problema no es cultural, es religioso y es un problema.
¿Cómo vamos a sacar la religión que teníamos de los colegios y lo público, si admitimos otras religiones?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A mi en lo personal me parece repugnante que estemos aquí en este punto, donde siquiera se este debatiendo si esto es bueno o malo....
Por una parte te dicen que estás bajo el control de tu marido, "tu solo haz lo que te diga tu marido" y luego tu… » ver todo el comentario
Pues vale.
Pd: Como ya he dicho en otros comentarios, la carcunda mete ruido con ello pero opino que no deberíamos hacerles el juego.
No, ese es el punto en el que la mayoría, por no decir todos los que rechazamos esa propuesta de lleno, estamos en total desacuerdo.
Es una propuesta que, tal como lo vemos, quiere ponerse esa máscara de cara a su galería xenófoba, pero en realidad solo puede avanzar en la dirección contraria: desamparar a las mujeres que o bien están forzadas por su entorno a vestir así (algo que bajo muchas… » ver todo el comentario
¿Cómo vamos a sacar la religión que teníamos de los colegios y lo público, si admitimos otras religiones?