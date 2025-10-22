edición general
Los privilegios de Sarkozy en la cárcel: protegido por agentes, televisión y teléfono en la celda, zona para hacer deporte...

el expresidente francés no solo goza de un sistema de protección, sino también de una serie de privilegios con respecto al resto de presos. Según ha publicado Le Parisien, su celda se distribuye a lo largo de 9 metros cuadrados. En ella, encontramos, además de la cama y un escritorio, un baño con inodoro y ducha separado por una puerta de cantina, una televisión y un teléfono fijo "sometido a controles estrictos". "El módulo en el que se encuentra, destinado a reclusos de alto perfil o con necesidades de seguridad específicas,

#2 doppel
los privilegios de los garrapatas.
#6 Albarkas
Aún se creería alguno que iba a estar rodeado por el vaquilla y por malamadre...
Olepoint #4 Olepoint
Por si os quedaba alguna duda sobre la cantinela de "la justicia es igual para todos" Pero, no , seguid votándoles, son los vuestros, o eso pensáis porque os va un poco mejor que a vuestro vecino. xD xD xD
panda23 #7 panda23
#4 a quien debemos votar?
Olepoint #8 Olepoint
#7 Es fácil ¿ Eres rico, podrías vivir sin trabajar ?
panda23 #9 panda23
#8 unos 10 años.
Kantinero #3 Kantinero *
www.lemonde.fr/societe/article/2025/10/22/nicolas-sarkozy-accompagne-e

Más que vigilado, esta protegido por los mismos guardaespaldas que tiene en el exterior, al parecer el ex presidente ya recibía amenazas desde hace más de 10 años, también debatían hoy en la tv francesa que un ex presidente dispone de mucha información confidencial que podría utilizar o ser utilizado, de deportes en la foto solo se ve el patio de la prisión de la Santé.
bioibon #5 bioibon
Egalitè
