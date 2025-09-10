Prisioneros de guerra estadounidenses: Europa vs. el Pacífico: las cifras de supervivencia [Ita]

Entre los prisioneros de guerra estadounidenses (POW) durante la Segunda Guerra Mundial, la tasa de supervivencia varió drásticamente según el frente y el captor. En Europa, bajo custodia alemana (y, hasta 1943, también italiana), aproximadamente entre el 1 % y el 1,2 % de los estadounidenses capturados murieron; en el Pacífico, bajo custodia japonesa, la tasa de mortalidad fue diez veces mayor. La comparación no es una contienda macabra: es una herramienta para comprender las normas, la logística, las culturas militares, las ideologías, las ge