A prisión los hijos de dos magnates suizos tras robar un bolso para volver a casa después de una rave en Salamanca

Dos varones de 20 años, hijos de dos magnates suizos, acudieron a una rave a mediados de agosto a orillas del embalse de Santa Teresa que se prolongó durante 5 jornadas. Dieron un tirón a una vecina de 75 años tras abandonar la fiesta y comprobar que no disponían de dinero para volver a casa. En el bolso apenas portaba 40€, uno de ellos le dio un tirón y se lo arrancó de la mano. La víctima tuvo que ser atendida en el hospital, mientras que los dos jóvenes suizos se dieron a la fuga. Fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia
| etiquetas: prisión , robo , magnates , mangantes , rave
Pero en este caso en concreto se podría decir que los magnates vienen de mangantes.
Espero que la ley de verdad actue, con otra el agresor y los que los encubren
Hubo otro de la policía,que llega uno corriendo y le da una patada en la cabeza al detenido que estaba inmovilizado en el suelo,supongo que tampoco lo identificaron
Entrega la grabación en comisaría y probablemente lo que consigas es un multazo
La gracia es emplearlo cuando son ricos haciendo delitos por los que se escandalizan los voxeros.
Pero —como los chistes— explicado pierde toda la gracia.
Son sus costumbres...
De ambas afirmaciones podemos deducir que tanto pobres como ricos roban. Solo la clase media no roba. Jeje los filósofos de meneame, apenas sin generalizar
Ahora se llevan los magnates robando a la cara a niños, ancianas y sacando pecho.