edición general
29 meneos
104 clics
A prisión los hijos de dos magnates suizos tras robar un bolso para volver a casa después de una rave en Salamanca

A prisión los hijos de dos magnates suizos tras robar un bolso para volver a casa después de una rave en Salamanca

Dos varones de 20 años, hijos de dos magnates suizos, acudieron a una rave a mediados de agosto a orillas del embalse de Santa Teresa que se prolongó durante 5 jornadas. Dieron un tirón a una vecina de 75 años tras abandonar la fiesta y comprobar que no disponían de dinero para volver a casa. En el bolso apenas portaba 40€, uno de ellos le dio un tirón y se lo arrancó de la mano. La víctima tuvo que ser atendida en el hospital, mientras que los dos jóvenes suizos se dieron a la fuga. Fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia

| etiquetas: prisión , robo , magnates , mangantes , rave
24 5 0 K 445 actualidad
20 comentarios
24 5 0 K 445 actualidad
Comentarios destacados:        
nopolar #3 nopolar
Magnate y mangante seguro que tienen la misma raíz.
14 K 135
Khadgar #10 Khadgar
#3 Pillo el chiste pero he echado un vistazo por curiosidad y, no. Magnate viene del latin "magnātes" y mangar viene de manga que viene del latin "manĭca".

Pero en este caso en concreto se podría decir que los magnates vienen de mangantes. :roll:
4 K 52
knzio #16 knzio
#3 los puse en las etiquetas porque siempre me parecieron unas palabras muy relacionadas xD
0 K 10
shake-it #4 shake-it
A estos no les pisan el cuello en una comisaría o en la puta calle.
5 K 63
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Pues ya que lo mencionas, el caso aislado de esta mañana:

bsky.app/profile/fonsiloaizap.bsky.social/post/3lybqxnb6dk2i
14 K 146
shake-it #9 shake-it
#6 Joderrrrr... ACAB...
0 K 18
tricionide #11 tricionide
#6 joder que asco de fuerzas de seguridad tenemos, que la chica se entere que hay un video y que les podria denunciar
0 K 6
txirrindulari #14 txirrindulari
#6 no pueden defender la ley porque estos policías no creeen en ella. Se les ha otorgado un poder que les viene grande. Se creen jueces y verdugos.
Espero que la ley de verdad actue, con otra el agresor y los que los encubren
1 K 16
Meneanauta #15 Meneanauta
#6 Espero, por el bien de la guardia civil, que a ese agente ya se le haya apartado del cuerpo.
0 K 18
_3948 #18 _3948
#6 dirán que no se les puede identificar...
Hubo otro de la policía,que llega uno corriendo y le da una patada en la cabeza al detenido que estaba inmovilizado en el suelo,supongo que tampoco lo identificaron
Entrega la grabación en comisaría y probablemente lo que consigas es un multazo
0 K 6
salteado3 #12 salteado3
#8 Te falta cultura comentaril. El "son sus costumbres" es algo que repiten mucho radicales de derecha cuando pillan a un inmigrante delinquiendo.

La gracia es emplearlo cuando son ricos haciendo delitos por los que se escandalizan los voxeros.

Pero —como los chistes— explicado pierde toda la gracia.
5 K 51
Torrezzno #13 Torrezzno
#12 tan tontos unos como otros. Explicar eso es aun mas triste
0 K 14
Torrezzno #7 Torrezzno
No saben que es una tarjeta de crédito l que? Mucho suizo y poca cultura financiera
2 K 38
eldarel #20 eldarel
#7 O lo que hacen los niños, pedir ayuda para hablar con papá y mamá.
Más sencillo y seguro.
0 K 10
salteado3 #5 salteado3 *
Gente rica robando.

Son sus costumbres...
2 K 33
Torrezzno #8 Torrezzno
#5 gente pobre robando, son sus costumbres.

De ambas afirmaciones podemos deducir que tanto pobres como ricos roban. Solo la clase media no roba. Jeje los filósofos de meneame, apenas sin generalizar 8-D
2 K 11
Graffin #2 Graffin
Siguiendo los pasos de sus padres. Que orgullosos estarán.
2 K 29
Meneanauta #17 Meneanauta
#2 Los ladrones dirán que la vida es así, que sobreviven los más fuertes o algo así
Ahora se llevan los magnates robando a la cara a niños, ancianas y sacando pecho.
0 K 18
Ankor #1 Ankor
Osea. Pero comen jabugo?
1 K 23
Entresijos #19 Entresijos
Inmigrantes pijos que vienen a España a delinquir. Parece que sus papis no les soltaban suficiente guita y los miserables dieron un tirón a una anciana.
0 K 7

menéame