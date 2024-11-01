A prisión los hijos de dos magnates suizos tras robar un bolso para volver a casa después de una rave en Salamanca

Dos varones de 20 años, hijos de dos magnates suizos, acudieron a una rave a mediados de agosto a orillas del embalse de Santa Teresa que se prolongó durante 5 jornadas. Dieron un tirón a una vecina de 75 años tras abandonar la fiesta y comprobar que no disponían de dinero para volver a casa. En el bolso apenas portaba 40€, uno de ellos le dio un tirón y se lo arrancó de la mano. La víctima tuvo que ser atendida en el hospital, mientras que los dos jóvenes suizos se dieron a la fuga. Fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia