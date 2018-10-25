El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se ríe y posa con el delincuente sexual Jeffrey Epstein (Eng)

Un nuevo reportaje de The New York Times revela una foto enmarcada del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el interior de la mansión neoyorquina de Jeffrey Epstein. La imagen, encontrada entre retratos de poderosas figuras mundiales, ha encendido una ola de indignación y especulación en línea. Ver.
| etiquetas: príncipe , heredero , arabia saudí , mohammed bin salman , epstein
en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
Ahora la polémica es si los musulmanes deberían estar por encima de de la ley y. Degollar corderos en un rito halal ley que han tenido que respetar miles de familias que hacían la matanza tradicional o atenerse a las consecuencias.
Son patéticos a más no poder
No le hables de hipocresía que hasta la curia española ha salido a criticar los últimos actos en contra de los musulmanes
Creía que no había lugar para la religión en el estado.....
El cristianismo es algo que desprecio, no he ido ni al bautizo de mis sobrinos.
Pero ahora tengo que aguantar a la "izquierda" que islam en el colegio si, por que el cristianismo está.
Osea se, en vez de luchar por sacar la religión sacas la patitita y resulta que siempre fuiste un fraude y eso te importa una mierda y te vendes al grupo que sea que te de tu asiento en el congreso.
No se primo a mi me parec n una estafa
Y como es imposible hacerlo a día de hoy, la ley es clara. Hay que permitir que otras tengan el mismo trato.
No te gusta la ley? Pues es la que tenemos.
Lo que no puedes es hacer lo que hace Vox y que todos con dos dedos enfrente critican menos los ultras e islamofobos
Lo que no voy a comprender jamás es por que tendría que luchar por sacar la religión de Arabia Saudita de España.
Vuestro clarismo con la ley parece totalmente enfocado a beneficiar a la religión islam más que a buscar la igualdad.
Igualdad seria que no hubiera religión en el estado, litaralmente, no que haya 2.
Y lo mismo hacéis con todo, femenismo si, pero ojo, no os metáis con la niñas vendidas en España por matrimonio concertado, eso es claro ante la ley también?
Recordemos que el New York Times es núcleo duro del Sionismo.
amp.elmundo.es/loc/famosos/2018/10/25/5bd1b8b2e5fdea630a8b4579.html
www.huffingtonpost.es/entry/mohamed-bin-salman-el-revolucionario-princ
Pero estos llegaron aquí al poder promoviendo el laicismo y muchos los creímos y ahora se venden al islam por 4 votos de mierda. El ridículo descomunal y el asco que generan al decir cosas como Feliz Ramadan y en Navidad feliz solsticio, o estar a favor de la muerte digna de los animales y pedir que musulmanes puedan degollar corderos en lugares públicos no valen los 4 votos de mierda que sacaran.