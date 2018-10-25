edición general
El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se ríe y posa con el delincuente sexual Jeffrey Epstein (Eng)

Un nuevo reportaje de The New York Times revela una foto enmarcada del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el interior de la mansión neoyorquina de Jeffrey Epstein. La imagen, encontrada entre retratos de poderosas figuras mundiales, ha encendido una ola de indignación y especulación en línea. Ver.

ElUltimoMono #1 ElUltimoMono
Esta foto puede perjudicar mucho la reputación de alguien conocido por descuartizar periodistas en embajadas
en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
6
Pacman #6 Pacman
Total, para ellos lo de la isla de tipo este es el día a día más común y aburrido. :ffu:
1
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 sé que te acabo de pillar con el carrito de los helados, ahora bien, coge aire y respira es malo ponerse así tan temprano
0
Arcangeldemadera #11 Arcangeldemadera
#10 que carrito? Feministas si pero..... El burka empodera? No me jodas que burrada de están marcando?

Ahora la polémica es si los musulmanes deberían estar por encima de de la ley y. Degollar corderos en un rito halal ley que han tenido que respetar miles de familias que hacían la matanza tradicional o atenerse a las consecuencias.
Son patéticos a más no poder
0
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 todas las religiones deben estar al mismo nivel, por eso la ilegalidad de prohibir a unos sí y a otros no como pretenden en la extrema derecha y hemos visto estos días, y que acabarán cediendo o siendo obligados por la propia justicia amparándose en la ley española.

No le hables de hipocresía que hasta la curia española ha salido a criticar los últimos actos en contra de los musulmanes
0
Arcangeldemadera #13 Arcangeldemadera *
#12 repugnante a la par que patético.
Creía que no había lugar para la religión en el estado.....
El cristianismo es algo que desprecio, no he ido ni al bautizo de mis sobrinos.
Pero ahora tengo que aguantar a la "izquierda" que islam en el colegio si, por que el cristianismo está.
Osea se, en vez de luchar por sacar la religión sacas la patitita y resulta que siempre fuiste un fraude y eso te importa una mierda y te vendes al grupo que sea que te de tu asiento en el congreso.
No se primo a mi me parec n una estafa
0
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#13 intenta sacar al cristianismo de todos los estamentos públicos… desde aulas, hasta del ejército, a ver qué tal y me cuentas.

Y como es imposible hacerlo a día de hoy, la ley es clara. Hay que permitir que otras tengan el mismo trato.

No te gusta la ley? Pues es la que tenemos.
Lo que no puedes es hacer lo que hace Vox y que todos con dos dedos enfrente critican menos los ultras e islamofobos
0
Arcangeldemadera #16 Arcangeldemadera *
#14 no seré yo, ateo, quien defienda la religión católica en España. Pero puedo comprender quee tengamos que luchar por sacarla del estado, ya que hay una tradición milenaria católica en España.
Lo que no voy a comprender jamás es por que tendría que luchar por sacar la religión de Arabia Saudita de España.
Vuestro clarismo con la ley parece totalmente enfocado a beneficiar a la religión islam más que a buscar la igualdad.
Igualdad seria que no hubiera religión en el estado, litaralmente, no que haya 2.
Y lo mismo hacéis con todo, femenismo si, pero ojo, no os metáis con la niñas vendidas en España por matrimonio concertado, eso es claro ante la ley también?
0
#4 DatosOMientes
Dicen que esta noche apenas ha dormido, tras enterarse de la noticia.
0
volandero #9 volandero
Esto es solo un aviso a navegantes para los Gobiernos de Oriente Medio.

Recordemos que el New York Times es núcleo duro del Sionismo.  media
0
Sabaoth #2 Sabaoth
Al príncipe bin Salman le tienen que quedar muy pocas líneas rojas que cruzar. Asesinato y descuartizamiento de periodistas críticos, abuso sexual de menores… y todo lo que no se sabe todavía.
0
#15 UNX
#2 Lo que viene siendo un buen musulmán.
0
elmileniarismovaallegar #3 elmileniarismovaallegar *
Sorpresa en Las Gaunas!...
0
Arcangeldemadera #5 Arcangeldemadera
Esto es lo que le encanta a sumar y podemos, dictaduras islámicas que respetan los derechos de la mujer
1
Arcangeldemadera #8 Arcangeldemadera
#7 a mi que me importa lo que haga aznar, Aguirre o el rey, a mi me da igual. No espero nada de ellos.
Pero estos llegaron aquí al poder promoviendo el laicismo y muchos los creímos y ahora se venden al islam por 4 votos de mierda. El ridículo descomunal y el asco que generan al decir cosas como Feliz Ramadan y en Navidad feliz solsticio, o estar a favor de la muerte digna de los animales y pedir que musulmanes puedan degollar corderos en lugares públicos no valen los 4 votos de mierda que sacaran.
0

