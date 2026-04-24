Primor asesta 107 reveses judiciales al inspector de trabajo acusado de extorsionar a los empresarios en Málaga

La batalla legal entre el dueño de la cadena de perfumerías Primor, Juan Ricardo Hidalgo, y el inspector de trabajo malagueño identificado como JBG, ha alcanzado un nuevo y demoledor hito. Lo que comenzó como una cifra ya alarmante de 55 victorias judiciales se ha duplicado: la Justicia ya ha dictado 107 sentencias a favor del empresario, ratificando lo que Hidalgo define como un "atropello sistemático" y una cacería personal que puso a su empresa al borde de la quiebra.