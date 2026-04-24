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Primor asesta 107 reveses judiciales al inspector de trabajo acusado de extorsionar a los empresarios en Málaga

Primor asesta 107 reveses judiciales al inspector de trabajo acusado de extorsionar a los empresarios en Málaga

La batalla legal entre el dueño de la cadena de perfumerías Primor, Juan Ricardo Hidalgo, y el inspector de trabajo malagueño identificado como JBG, ha alcanzado un nuevo y demoledor hito. Lo que comenzó como una cifra ya alarmante de 55 victorias judiciales se ha duplicado: la Justicia ya ha dictado 107 sentencias a favor del empresario, ratificando lo que Hidalgo define como un "atropello sistemático" y una cacería personal que puso a su empresa al borde de la quiebra.

| etiquetas: inspección de trabajo , corrupción
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5 comentarios
10 2 0 K 146 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Pero supongo que al probo funbcionario ni le habrá caido una condena, ni siquiera una miserable multa a pagar de su bolsillo... :-D :-D :-D :-D
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Heni #4 Heni *
#1 Está contado un poco de aquella manera, googleando un poco se remonta a una sóla inspección que hizo este funcionario allá por 2021 en la que visitó unas 42 tiendas de Primor en la provincia de Málaga y levantó 268 actas, cada una de ellas dió lugar a un procedimiento judicial diferente porque Primor las recurrió todas

Si ganó 107 Primor, entonces perdió 161 que ganaría el funcionario (o quizás aún siguen en juicios, ahí ya no encuentro información actualizada)

Pequeño detalle también a…   » ver todo el comentario
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xyria #5 xyria
#1 Lo dice el artículo: parece estar protegido (las palabras usadas son mías pero es lo que se deduce).
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Algunos inspectores eran una mafia, pero desde que les dieron un sobresueldo por hacer expedientes sin importar el resultado de estos, raro es el que no es un mafioso
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KoLoRo #3 KoLoRo
Y no le pasa nada... Después de las 60, no da para meter a este hijo de la grandísima puta en la cárcel? Es que está jugando con el pan de muchas familias....

Pero oye, allí sigue en su puesto de trabajo felizmente...
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menéame