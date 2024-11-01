edición general
Primero de cinco jueces: Moraes vota a favor de condenar a Bolsonaro en Brasil

El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente. Bolsonaro y los otros siete coacusados, "practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República", dijo Moraes al emitir su voto. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, cinco jueces deben votar hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario.

#1 Barriales
A chirona con ese perro vende patrias, ladron y traidor a lis suyos.
McGorry #2 McGorry
Me mola el show business que tienen montado con la justicia en Brasil.
