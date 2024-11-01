edición general
6 meneos
49 clics
La primera pirámide humana de 10 niveles del mundo de Govinda Pathak [ENG]

La primera pirámide humana de 10 niveles del mundo de Govinda Pathak [ENG]  

Certificamos que Kokan Nagar Govinda Pathak, Jogeshwari, por su logro de crear la 1ª pirámide de 10 niveles con motivo del Krishna Janmashtami (Dahi Handi) en Sanskruti Yuva Pratishthan, Thane, organizado por Shri Purvesh Pratap Sarnaik y diriguido por Shri Vivek Kochrekar, estableció un nuevo récord mundial el 16 de agosto de 2025 en Vartaknagar, Thane, Maharashtra, India. Hazaña histórica con trabajo en equipo, disciplina y patrimonio cultural sin igual. [ Video (Guinness World Records): www.youtube.com/watch?v=8JVdyiFQLRs ]

| etiquetas: pirámide humana , kokan nagar , govinda pathak , jogeshwari , thane , india
6 0 0 K 141 ocio
7 comentarios
6 0 0 K 141 ocio
#1 Hombre_de_Estado *
ACLARACIÓN IMPORTANTE:

Pese a que el envio de "World Records Book of India" y el video en la entradilla del canal oficial de Youtube de "Guinness World Records" (no se hasta que punto ambas organizaciones están relacionadas, pero parecen ser distintas, no simplemente la filial india) hablan de record del mundo por una piramide de 10 pisos, esto parece ser que ya lo consiguiron los castellers en los 90 en Cataluña.

De hecho, por eso mando de esta fuente, porque dice…   » ver todo el comentario
5 K 92
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Cierto es. En Cataluña el castell de 10 se ha descargado varias veces. Incluso el 3 de 10 FM.
youtu.be/r02vtTxeN70?si=bRCxbhVa6FMHp7aJ
2 K 42
placeres #4 placeres *
#1 #2 Hay una diferencia bastante apreciable respecto al ejemplo de 3 de 10 FM.

Los dos ultimos niveles del ejemplo catalán son dos niños apilados uno encima de otro. Los indios por otro lado consiguieron que los niños estuvieran de pie como el resto de niveles de la pirámide.

Efectivamente evolución convergente para unir a una población en un objetivo difícil en medio de una fiesta. Muy interesante el meneo no conocía esa tradición india.
3 K 61
#5 Hombre_de_Estado
#4 Muchas gracias por la aclaración. Sí, lo de los castells es algo que, sin conocerlo mucho, siempre me ha sorprendido que no sea más famoso en el Europa y el mundo. A mi me parece una completa ida de olla esas torres humanas de 8, 9 y 10 niveles, en el mejor sentido de la palabra. Saludos.
0 K 20
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Cierto es. Pero también hay que considerar que para que un Castell se considere válido hay que cargarlo y descargarlo sin que se desmorone, y este no es el caso.
youtu.be/8JVdyiFQLRs?si=L8ni8sDkzTgtuict

De hecho, a la enxaneta India la cuelgan de una grúa, y lo que suceda despues de cargarlo no se tiene en cuenta. No es comparable.
0 K 19
Robus #7 Robus *
Deberían invitarlos a les jornades castelleres, seguro que, tanto unos como otros, fliparíamos.
0 K 12
zogo #3 zogo
Como mola, dos tradiciones tan lejanas y tan parecidas.

Igual van a tener razón los que hablan de pirámides y extraterrestres ; p
0 K 10

menéame