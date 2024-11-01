La primera pirámide humana de 10 niveles del mundo de Govinda Pathak [ENG]  

Certificamos que Kokan Nagar Govinda Pathak, Jogeshwari, por su logro de crear la 1ª pirámide de 10 niveles con motivo del Krishna Janmashtami (Dahi Handi) en Sanskruti Yuva Pratishthan, Thane, organizado por Shri Purvesh Pratap Sarnaik y diriguido por Shri Vivek Kochrekar, estableció un nuevo récord mundial el 16 de agosto de 2025 en Vartaknagar, Thane, Maharashtra, India. Hazaña histórica con trabajo en equipo, disciplina y patrimonio cultural sin igual. [ Video (Guinness World Records): www.youtube.com/watch?v=8JVdyiFQLRs
]
Pese a que el envio de "World Records Book of India" y el video en la entradilla del canal oficial de Youtube de "Guinness World Records" (no se hasta que punto ambas organizaciones están relacionadas, pero parecen ser distintas, no simplemente la filial india) hablan de record del mundo por una piramide de 10 pisos, esto parece ser que ya lo consiguiron los castellers en los 90 en Cataluña.
De hecho, por eso mando de esta fuente, porque dice… » ver todo el comentario
youtu.be/r02vtTxeN70?si=bRCxbhVa6FMHp7aJ
Los dos ultimos niveles del ejemplo catalán son dos niños apilados uno encima de otro. Los indios por otro lado consiguieron que los niños estuvieran de pie como el resto de niveles de la pirámide.
Efectivamente evolución convergente para unir a una población en un objetivo difícil en medio de una fiesta. Muy interesante el meneo no conocía esa tradición india.
youtu.be/8JVdyiFQLRs?si=L8ni8sDkzTgtuict
De hecho, a la enxaneta India la cuelgan de una grúa, y lo que suceda despues de cargarlo no se tiene en cuenta. No es comparable.
Igual van a tener razón los que hablan de pirámides y extraterrestres ; p