La primera pirámide humana de 10 niveles del mundo de Govinda Pathak [ENG]  

Certificamos que Kokan Nagar Govinda Pathak, Jogeshwari, por su logro de crear la 1ª pirámide de 10 niveles con motivo del Krishna Janmashtami (Dahi Handi) en Sanskruti Yuva Pratishthan, Thane, organizado por Shri Purvesh Pratap Sarnaik y diriguido por Shri Vivek Kochrekar, estableció un nuevo récord mundial el 16 de agosto de 2025 en Vartaknagar, Thane, Maharashtra, India. Hazaña histórica con trabajo en equipo, disciplina y patrimonio cultural sin igual. [