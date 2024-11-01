·
5
meneos
227
clics
El primer paso por la meta de Bilbao daba miedo"
El director de Bora, Patxi Vila, dejó estas declaraciones en línea de meta sobre lo transcurrido: "Nunca vi nada igual"
|
meta
,
bilbao
,
vuelta
,
españa
4
1
0
K
42
actualidad
12 comentarios
4
1
0
K
42
actualidad
#2
IsraelEstadoGenocida
Pero más o menos miedo que ir una semana a Gaza?
11
K
150
#6
reivaj01
#2
Eso es lo que tenían que haber hecho, en vez de hacer la primera etapa en Italia haber ido a Gaza.
0
K
13
#1
cabobronson
Sabe que la solución es que el equipo Israel se vaya
3
K
46
#4
Meneanauta
#1
Que no los echen, es más, que metan muchas más etapas. Mientras estén corriendo la vuelta no están matando niños.
2
K
43
#10
Katos
#1
y no enseñar el escote ni llevar minifalda que sino la culpa es de ellas como se visten.
. Ahhh, no que la culpa son de los agresores no de las víctimas..
Ser ciclista de Israel es ser deportista fin, no genocida.
0
K
6
#11
Katos
#1
la. Solucion no es pactar con subnormales qué confunden tu pais de nacimiento con lo que hace tu gobierno
0
K
6
#3
Beltza01
El artículo más corto de la historia.
1
K
10
#5
Meneanauta
#3
La entrevista dura casi tres minutos, no me parece tan corta.
0
K
20
#7
cabobronson
*
#5
es culpa mía, su comentario es antes de que yo pusiera que es un vídeo
0
K
11
#9
solojavi
Sin cookies no hay nada que ver en ese sitio.
0
K
8
#8
Katos
Pelea de nazis pues vale.
Vascos con banderas de Palestina odiando y a ciclistas por nacer en Isrrael.
1
K
-14
#12
Leon_Bocanegra
#8
solo hay un ciclista de Israel en el equipo. El problema de ese equipo es el sionazi que lo preside.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
