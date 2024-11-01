edición general
5 meneos
227 clics

El primer paso por la meta de Bilbao daba miedo” -  

El director de Bora, Patxi Vila, dejó estas declaraciones en línea de meta sobre lo transcurrido: “Nunca vi nada igual”

| etiquetas: meta , bilbao , vuelta , españa
4 1 0 K 42 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 42 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 IsraelEstadoGenocida
Pero más o menos miedo que ir una semana a Gaza?
11 K 150
reivaj01 #6 reivaj01
#2 Eso es lo que tenían que haber hecho, en vez de hacer la primera etapa en Italia haber ido a Gaza.
0 K 13
cabobronson #1 cabobronson
Sabe que la solución es que el equipo Israel se vaya
3 K 46
Meneanauta #4 Meneanauta
#1 Que no los echen, es más, que metan muchas más etapas. Mientras estén corriendo la vuelta no están matando niños.
2 K 43
#10 Katos
#1 y no enseñar el escote ni llevar minifalda que sino la culpa es de ellas como se visten.


. Ahhh, no que la culpa son de los agresores no de las víctimas..
Ser ciclista de Israel es ser deportista fin, no genocida.
0 K 6
#11 Katos
#1 la. Solucion no es pactar con subnormales qué confunden tu pais de nacimiento con lo que hace tu gobierno
0 K 6
#3 Beltza01
El artículo más corto de la historia.
1 K 10
Meneanauta #5 Meneanauta
#3 La entrevista dura casi tres minutos, no me parece tan corta.
0 K 20
cabobronson #7 cabobronson *
#5 es culpa mía, su comentario es antes de que yo pusiera que es un vídeo
0 K 11
#9 solojavi
Sin cookies no hay nada que ver en ese sitio.
0 K 8
#8 Katos
Pelea de nazis pues vale.

Vascos con banderas de Palestina odiando y a ciclistas por nacer en Isrrael.
1 K -14
#12 Leon_Bocanegra
#8 solo hay un ciclista de Israel en el equipo. El problema de ese equipo es el sionazi que lo preside.
0 K 11

menéame