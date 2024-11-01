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El primer debate andaluz pone en cuestión el relato del PP y sitúa la defensa de lo público en el centro

El primer debate andaluz pone en cuestión el relato del PP y sitúa la defensa de lo público en el centro

Uno de los ejes más contundentes del debate fue la sanidad pública. Las críticas de la izquierda se centraron en el deterioro del sistema sanitario andaluz, con denuncias sobre listas de espera, falta de profesionales y recortes encubiertos. Moreno defendió su gestión recurriendo a la “herencia recibida”, pero el argumento fue cuestionado por el resto de candidatos, que consideran que, tras años de gobierno, el Ejecutivo ya es plenamente responsable de la situación actual.

| etiquetas: andalucía , elecciones , debate
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2 comentarios
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Sí, el juamna ha perdido el debate de calle...el próximo día mayoría absoluta {0x1f62d}
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Al bate habría que echarlos a todos y tirar de la cadena
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menéame