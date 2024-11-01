edición general
Los presupuestos también se le atragantan al PP: tres comunidades siguen con las cuentas de 2024 y tres las aprobaron con cesiones a Vox

País Valencià, Murcia e Illes Balears tienen cuentas actualizadas porque sus presidentes pactaron recortes en materia migratoria o lingüística y tumbaron las leyes de Memoria Democrática.

#1 Eukherio
Cualquiera debería saber a esta altura que Feijoo es especialista en decir una cosa y la contraria según le convenga. Ya con lo de la coalición de perdedores entró fuerte.
#2 diablos_maiq
#1 Lo que pasa es que no le hacéis caso: ya dijo bien clarito que no quiere ser presidente.
#4 Katos
#1 el pp ha podido firmar presupuestos con sus socios y os quejaism. Mientras el psoe no puede...

Por favor un poco de sentido en la noticias y no pegarse un tiro en los huevos estaría bien ;) xD xD <:( <:( o_o
#3 El_padrino
El asunto es que el gobierno de España está con los presupuestos del 2023. Es decir los últimos que se aprobaron fueron hace 3 años en 2022. Usando los presupuestos de otro gobierno.
Kantinero #5 Kantinero
#3 Del mismo gobierno, porque los actores eran los mismos
