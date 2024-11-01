·
10
meneos
10
clics
Los presupuestos también se le atragantan al PP: tres comunidades siguen con las cuentas de 2024 y tres las aprobaron con cesiones a Vox
País Valencià, Murcia e Illes Balears tienen cuentas actualizadas porque sus presidentes pactaron recortes en materia migratoria o lingüística y tumbaron las leyes de Memoria Democrática.
etiquetas
presupuestos
pp
vox
actualidad
#1
Eukherio
Cualquiera debería saber a esta altura que Feijoo es especialista en decir una cosa y la contraria según le convenga. Ya con lo de la coalición de perdedores entró fuerte.
2
K
39
#2
diablos_maiq
#1
Lo que pasa es que no le hacéis caso: ya dijo bien clarito que no quiere ser presidente.
0
K
10
#4
Katos
#1
el pp ha podido firmar presupuestos con sus socios y os quejaism. Mientras el psoe no puede...
Por favor un poco de sentido en la noticias y no pegarse un tiro en los huevos estaría bien
0
K
6
#3
El_padrino
El asunto es que el gobierno de España está con los presupuestos del 2023. Es decir los últimos que se aprobaron fueron hace 3 años en 2022. Usando los presupuestos de otro gobierno.
0
K
9
#5
Kantinero
#3
Del mismo gobierno, porque los actores eran los mismos
0
K
10
