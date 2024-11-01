edición general
El presunto agresor de tres mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia

El presunto autor del ataque con cuchillo a tres mujeres en el metro de París tenía antecedentes por "robo agravado y agresión sexual" y una orden de abandonar Francia. La Policía lo detuvo horas después y descarta, por ahora, un móvil terrorista.

Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
"No obstante, la medida de expulsión, ha detallado Interior, no pudo ejecutarse en el plazo legal de 90 días "por no haberse obtenido un salvoconducto consular ante la ausencia de un documento de identidad válido". Por este motivo, el sospechoso fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y desde entonces figuraba con una orden de búsqueda y captura"  media
alfre2 #3 alfre2
El problema no es que agreda a nadie, sino que lo haga en Francia.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
La vieja e idiota Europa.
DrEvil #6 DrEvil
¿Y ahora ejecutarán la orden, o lo volverán a dejar libre?
salchipapa77 #7 salchipapa77
Francia es muy peligroso. Están bien jodidos .
Pulpatine #1 Pulpatine
Inexplicable el aumento de la ultraderecha en Europa ¿eh?

Añado, para progres buenistas: vosotros y vuestra ceguera paternalista (y racista, porque viene de un "TODOS los inmigrantes son tan buenos, tan buenos, que de tan buenos son tonticos") que disculpa estos hechos y éstas reincidencias sois lo más nocivo que existe para los inmigrantes que cumplen la ley y solo buscan mejorar su vida, que son la mayoría.
#4 ctm2000j
#1 Lo único tontico y nocivo aquí es tu comentario, tranquilo...
borre #8 borre
#1 Qué pereza leer este tipo de falacias simplificadas, día sí, día también...
