El presunto agresor de tres mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia

El presunto autor del ataque con cuchillo a tres mujeres en el metro de París tenía antecedentes por "robo agravado y agresión sexual" y una orden de abandonar Francia. La Policía lo detuvo horas después y descarta, por ahora, un móvil terrorista.
| etiquetas: parís , agresiones , órdenes de expulsión
Añado, para progres buenistas: vosotros y vuestra ceguera paternalista (y racista, porque viene de un "TODOS los inmigrantes son tan buenos, tan buenos, que de tan buenos son tonticos") que disculpa estos hechos y éstas reincidencias sois lo más nocivo que existe para los inmigrantes que cumplen la ley y solo buscan mejorar su vida, que son la mayoría.