Las presiones de Estados Unidos para asfixiar a Cuba llegan hasta los hospitales de Calabria

La región del sur de Italia defiende la contratación de 400 médicos cubanos, que llegaron hace tres años para suplir la carencia de especialistas. Trump envió hasta allí a su encargado de negocios para tratar la cuestión. Calabria tenía previsto llegar a mil médicos cubanos a lo largo de 2026. Sin embargo, ha lanzado en enero una nueva convocatoria para reclutar profesionales de países de la UE y terceros. Niegan que la convocatoria se deba a presiones estadounidenses y la atribuyen al empeoramiento de la situación en Cuba. (Modo Lectura).