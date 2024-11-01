edición general
31 meneos
33 clics

La presión social logra el indulto de dos miembros de Los 6 de Zaragoza

El indulto es concedido a Javitxu y Adrián y se produce después de años de lucha y tras una injusta condena por manifestarse contra VOX en 2019; las indemnizaciones económicas sin embargo continúan

| etiquetas: lawfare , 6 , zaragoza
25 6 0 K 255 politica
2 comentarios
25 6 0 K 255 politica
#1 mrM4
Ahora faltan las 6 de la Suiza
1 K 30
#2 tobruk1234
Quedan aún 4 condenados.
1 K 25

menéame