El presidente de Tragsa reconoce que no sabe cuánto ganan sus bomberos ni cuál es su convenio con Ayuso

Hartazgo entre los trabajadores del servicio de extinción de incendios madrileño que fue llevado al programa Al rojo vivo de La Sexta, donde conectaron con Jesús Casas, presidente de Tragsa, a quien preguntaron por esta situación y qué opinión guardaba del salario que percibe este cuerpo de bomberos autonómico. En su respuesta, Casas mostraba unas dudas que despertaron la sorpresa de muchos al evidenciar no conocer la remuneración percibida por este colectivo: "Yo no sé si gana de media 1.300 euros...