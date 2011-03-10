edición general
26 meneos
40 clics
El presidente de Tragsa reconoce que no sabe cuánto ganan sus bomberos ni cuál es su convenio con Ayuso

El presidente de Tragsa reconoce que no sabe cuánto ganan sus bomberos ni cuál es su convenio con Ayuso

Hartazgo entre los trabajadores del servicio de extinción de incendios madrileño que fue llevado al programa Al rojo vivo de La Sexta, donde conectaron con Jesús Casas, presidente de Tragsa, a quien preguntaron por esta situación y qué opinión guardaba del salario que percibe este cuerpo de bomberos autonómico. En su respuesta, Casas mostraba unas dudas que despertaron la sorpresa de muchos al evidenciar no conocer la remuneración percibida por este colectivo: "Yo no sé si gana de media 1.300 euros...

| etiquetas: tragsa , presidente , bomberos , convenio , sueldo , jesus casas
21 5 0 K 317 actualidad
7 comentarios
21 5 0 K 317 actualidad
mariKarmo #1 mariKarmo
Es necesario saber esas cosas cuando lo único que buscas es llenarte los bolsillos?
6 K 76
juliusK #7 juliusK
Que casualidad!! Es el mismo que desconocía para que había contratado a Jessica la "sobrina" de Abalos o si iba a trabajar.

El presidente de Tragsa admite que un informe interno identificaba a Jessica como "la sobrina de Ábalos" share.google/kLy6gKfEFzfUEACr6
1 K 20
Dene #3 Dene
Demostrando que está incapacitado para el puesto
1 K 16
makinavaja #5 makinavaja
Seguro que sabe perfectamente lo qué cobra él, y seguro que es mucho más de 1300€ :troll: :troll: :troll:
0 K 13
lonnegan #2 lonnegan
O miente o es un incompetente. Una de dos
0 K 11
Yuiop #4 Yuiop
#2 Las tres.
1 K 19

menéame