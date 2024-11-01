El presidente de Somalia advierte a Israel de que "lucharemos" si instala una base en Somalilandia

Mohamud ha advertido de que una base israelí en Somalilandia supondría una violación de su soberanía y del Derecho Internacional y de que podría utilizarse como cabeza de playa para atacar a países vecinos desde esta ubicación estratégica en el Cuerno de África y en Oriente Próximo. "Vamos a luchar con nuestra capacidad. Evidentemente vamos a defendernos y eso significa que nos enfrentaremos a cualquier fuerza israelí que venga porque estamos en contra de eso y jamás lo permitiremos", ha declarado Mohamud