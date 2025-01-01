El presidente de Portugal veta la reforma migratoria tras decisión del Constitucional

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha tras la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó la inconstitucionalidad de varias normas. La decisión se tomó al considerar que las nuevas normas "pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia" y violar los derechos consagrados en la Constitución.