edición general
9 meneos
11 clics
El presidente de Portugal veta la reforma migratoria tras decisión del Constitucional

El presidente de Portugal veta la reforma migratoria tras decisión del Constitucional

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha tras la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó la inconstitucionalidad de varias normas. La decisión se tomó al considerar que las nuevas normas "pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia" y violar los derechos consagrados en la Constitución.

| etiquetas: portugal , inmigración , veto , ley
7 2 0 K 93 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
OdaAl #1 OdaAl
Todavía quedan personas integras
2 K 35
Autarca #2 Autarca
#1 O capitalistas que saben que mas mano de obra es mas ganancias

Cuando se trata de políticos yo aplico el "piensa mal y acertaras"
1 K 21
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Y por eso es más útil un presidente de la republica que un jefe de estado monárquico como el español cuya unica función es la de asegurar sus privilegios y los de su familia.
0 K 12
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Los limitados de ultraderecha destruyen todo lo que tocan.
Malditos racistas tarados.
0 K 12

menéame