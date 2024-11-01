Javier Milei ha sido claro: Argentina debe estar del lado del genocidio y las agresiones israelíes. Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, dijo el presidente Javier Milei hace apenas unos días. Más allá de que es evidente que Javier Milei es el presidente más muchas cosas del mundo, es conveniente detenerse a analizar esta aseveración, fundamentalmente porque no la hace un ciudadano argentino cualquiera. Javier Milei no dice “soy la persona más sionista del mundo” o “soy el argentino más sionista del mundo”, sino