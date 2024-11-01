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El presidente más sionista del mundo

Javier Milei ha sido claro: Argentina debe estar del lado del genocidio y las agresiones israelíes. Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, dijo el presidente Javier Milei hace apenas unos días. Más allá de que es evidente que Javier Milei es el presidente más muchas cosas del mundo, es conveniente detenerse a analizar esta aseveración, fundamentalmente porque no la hace un ciudadano argentino cualquiera. Javier Milei no dice “soy la persona más sionista del mundo” o “soy el argentino más sionista del mundo”, sino

| etiquetas: milei , presidente , mas , sionista , mundo
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9 comentarios
9 2 2 K 110 politica
josde #7 josde
Vamos @Findeton sal a defender a tu líder amado, que cada día lo ponen peor.
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Findeton #8 Findeton
#7 No hay nada mal en ser sionista, es decir en creer que los judíos deben tener un país donde puedan vivir tranquilos. Otra cosa es el apoyo a la guerra, eso sí es criticable. Aunque tampoco ayuda que los ayatolah hayan prometido aniquilar Israel infinitud de veces.
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EvilPreacher #1 EvilPreacher
El siervo del abusón debe ser más radical que el propio abusón, para probar su devoción por la causa.
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#4 Barriales
#1 mas Papista que el Papa.
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cocolisto #3 cocolisto
Éste va a terminar como Mussolini.
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suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Hombre, no sé, pero ¿no podría ser que Isaac Herzog fuera más sionista que Milei? :troll:
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josde #6 josde
#5 Pero ese no era presidente como es Milei. :-D
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
y ademas Argentino
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menéame