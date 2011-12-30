·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14290
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8523
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5527
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3750
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
3541
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
más votadas
689
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
502
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
548
El Instituto de Bioingeniería de Cataluña revierte el Alzheimer en ratones usando inyecciones de nanopartículas
344
Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
304
La izquierda estúpida en Aragón y en España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
15
clics
La presidenta del BCE cobra 726.000 euros al año, un 55,8% más que su sueldo oficial
Además del salario base (466.000 euros), Lagarde recibe unos 135.000 euros en prestaciones complementarias para vivienda y otros conceptos
|
etiquetas
:
lagarde
,
bce
,
sueldo oficial
,
complementos
14
2
1
K
134
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
1
K
134
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Veelicus
poco cobra para lo que hace, eso si, se lo deberían pagar los EEUU
11
K
132
#16
cocolisto
#1
En eso llevas razón, el trabajo de Lagarde como agente de eeuu no ha sido reconocido en su totalidad. Impagable la venta y sumisión de la UE a sus amigos.
0
K
20
#17
HeilHynkel
#1
Aquí solo habla de lo que le paga la UE ... Otros
trabajillos
, aparte.
0
K
17
#6
Mangione
*
#5
Porque son unos traidores a Europa que deberían ser colgados por los pies, como Mussolini.
6
K
68
#4
XtrMnIO
Esta es la que decía al resto que había que apretarse el cinturón.
3
K
44
#7
Kasterot
#4
y tiene declaraciones "épicas" sobre pensiones.
www.elconfidencial.com/economia/2023-03-05/bce-carga-indexacion-pensio
0
K
17
#2
Milmariposas
Esta gente tiene el alma podrida. Ascazo!
1
K
39
#5
LokoYo_
#2
POdrias explicar por que el Ascazo y el alma podrida?
0
K
7
#11
daniMate
#2
pero el bolsillo lleno.
Tus problemas no son sus problemas.
1
K
21
#3
masde120
Si valiera lo que cuesta que bien nos iría
1
K
21
#10
daniMate
135000 para prestaciones en vivienda.... Le da para comprar una casa pobre cada año, o una cada de clase media cada 3 años.
Luego los hay que hablan de paguitas cuando se refieren al SMI o a las rentas de inserción que son unos pocos cientos de euros al mes y dan lo justo para comer.
Nos roban a manos llenas y nos escupen en la cara mientras se ríen.
El nivel de corrupción politica debería parecernos insoportable, y lo peor es que es Corrupción Legal.
1
K
21
#9
sat
Por eso a esta gente se la suda que los alquileres estén a millón, o que la vida suba y los salarios no. Con ese sueldo anual, está totalmente fuera de la realidad. Hay gente que no ganará eso ni trabajando 2 vidas.
1
K
19
#12
daniMate
#9
no es que se la sude el precio del alquiler o la compra de vivienda. Es que les conviene que este alto.
Porque todos tienen varios pisos alquilados o participaciones en fondos de inversión inmobiliaria.
1
K
18
#13
Marisadoro
*
Pues parece poco!
2011- Rato cobra 2,34 millones al frente de Bankia
orain.eus/es/actualidad/economia/2011/12/30/rato-cobra-234-millones-al
0
K
17
#15
Pivorexico
*
#13
Eso sigue demostrando que sale a cuenta ser un delincuente
2016
La justicia de Francia condena a la directora del FMI, Christine Lagarde, por negligencia en el desvío de fondos públicos
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38370099
Ser honrado es de pobres
0
K
12
#8
woody_alien
*
Christine Lagarte, el reptil.
0
K
11
#18
elmakina
Para el sector bancario y el nivel que tiene el puesto no me parece gran cosa.
0
K
9
#14
sliana
Oficialmente cobra lo que cobra. Confunden o quieren hacer confundir oficial con base, pero les sale mal y la cagan en el título
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aquí solo habla de lo que le paga la UE ... Otros trabajillos, aparte.
www.elconfidencial.com/economia/2023-03-05/bce-carga-indexacion-pensio
Tus problemas no son sus problemas.
Luego los hay que hablan de paguitas cuando se refieren al SMI o a las rentas de inserción que son unos pocos cientos de euros al mes y dan lo justo para comer.
Nos roban a manos llenas y nos escupen en la cara mientras se ríen.
El nivel de corrupción politica debería parecernos insoportable, y lo peor es que es Corrupción Legal.
Porque todos tienen varios pisos alquilados o participaciones en fondos de inversión inmobiliaria.
2011- Rato cobra 2,34 millones al frente de Bankia
orain.eus/es/actualidad/economia/2011/12/30/rato-cobra-234-millones-al
2016
La justicia de Francia condena a la directora del FMI, Christine Lagarde, por negligencia en el desvío de fondos públicos
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38370099
Ser honrado es de pobres