La presidenta del BCE cobra 726.000 euros al año, un 55,8% más que su sueldo oficial

La presidenta del BCE cobra 726.000 euros al año, un 55,8% más que su sueldo oficial

Además del salario base (466.000 euros), Lagarde recibe unos 135.000 euros en prestaciones complementarias para vivienda y otros conceptos

Veelicus
poco cobra para lo que hace, eso si, se lo deberían pagar los EEUU
cocolisto
#1 En eso llevas razón, el trabajo de Lagarde como agente de eeuu no ha sido reconocido en su totalidad. Impagable la venta y sumisión de la UE a sus amigos.
HeilHynkel
#1

Aquí solo habla de lo que le paga la UE ... Otros trabajillos, aparte.
Mangione
#5 Porque son unos traidores a Europa que deberían ser colgados por los pies, como Mussolini.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Esta es la que decía al resto que había que apretarse el cinturón.
Kasterot
#4 y tiene declaraciones "épicas" sobre pensiones.
www.elconfidencial.com/economia/2023-03-05/bce-carga-indexacion-pensio
Milmariposas #2 Milmariposas
Esta gente tiene el alma podrida. Ascazo!
LokoYo_
#2 POdrias explicar por que el Ascazo y el alma podrida?
daniMate
#2 pero el bolsillo lleno.

Tus problemas no son sus problemas.
1 K 21
masde120 #3 masde120
Si valiera lo que cuesta que bien nos iría
#10 daniMate
135000 para prestaciones en vivienda.... Le da para comprar una casa pobre cada año, o una cada de clase media cada 3 años.

Luego los hay que hablan de paguitas cuando se refieren al SMI o a las rentas de inserción que son unos pocos cientos de euros al mes y dan lo justo para comer.

Nos roban a manos llenas y nos escupen en la cara mientras se ríen.

El nivel de corrupción politica debería parecernos insoportable, y lo peor es que es Corrupción Legal.
sat #9 sat
Por eso a esta gente se la suda que los alquileres estén a millón, o que la vida suba y los salarios no. Con ese sueldo anual, está totalmente fuera de la realidad. Hay gente que no ganará eso ni trabajando 2 vidas.
daniMate
#9 no es que se la sude el precio del alquiler o la compra de vivienda. Es que les conviene que este alto.
Porque todos tienen varios pisos alquilados o participaciones en fondos de inversión inmobiliaria.
#13 Marisadoro *
Pues parece poco!

2011- Rato cobra 2,34 millones al frente de Bankia
orain.eus/es/actualidad/economia/2011/12/30/rato-cobra-234-millones-al
Pivorexico
#13 Eso sigue demostrando que sale a cuenta ser un delincuente

2016
La justicia de Francia condena a la directora del FMI, Christine Lagarde, por negligencia en el desvío de fondos públicos
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38370099

Ser honrado es de pobres :hug:
woody_alien
Christine Lagarte, el reptil.
Christine Lagarte, el reptil.
elmakina #18 elmakina
Para el sector bancario y el nivel que tiene el puesto no me parece gran cosa.
#14 sliana
Oficialmente cobra lo que cobra. Confunden o quieren hacer confundir oficial con base, pero les sale mal y la cagan en el título
menéame