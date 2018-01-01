Presidencia con afán de lucro: New Yorker Magazine revela el frenesí de la familia Trump para monetizar la Casa Blanca [en]  

¿Cuánto se embolsa Trump con la presidencia? Esa es la investigación del periodista David D. Kirkpatrick en The New Yorker: la familia Trump ha aprovechado su lugar de privilegio en la política estadounidense para obtener miles de millones. Según Kirkpatrick, Donald Trump y su familia inmediata han ganado 3.400 millones de dólares desde que llegó a la Casa Blanca, además de 2.300 millones de dólares solo de varias empresas de criptomonedas.