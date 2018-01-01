edición general
Presidencia con afán de lucro: New Yorker Magazine revela el frenesí de la familia Trump para monetizar la Casa Blanca [en]

¿Cuánto se embolsa Trump con la presidencia? Esa es la investigación del periodista David D. Kirkpatrick en The New Yorker: la familia Trump ha aprovechado su lugar de privilegio en la política estadounidense para obtener miles de millones. Según Kirkpatrick, Donald Trump y su familia inmediata han ganado 3.400 millones de dólares desde que llegó a la Casa Blanca, además de 2.300 millones de dólares solo de varias empresas de criptomonedas.

WcPC #3 WcPC *
Que poca vergüenza...
Esas cosas se hacen después de salir de la casa blanca...
(Edito: Esto lo están haciendo los Trump, porque vieron que, tras que perdieran la anterior elección, no les dejaron "monetizar" su situación de presidente y claro.. Quieren lo que les pertenece por derecho de victoria)
rogerius #1 rogerius
Es una entrevista a David D. Kirkpatrick. El vídeo cuenta además con transcripción (en inglés).
ehizabai #7 ehizabai *
#6 Si hubieras querido saber lo hubieras investigado tú, y no fiarte de una herremienta.
No vayas de guay además.
Y la IA no te dice la verdad, te dice lo que cree que quieres oir.
#2 Quienmesalvara *
Vamos a analizar con Samanta qué hay de verdad y qué de manipulación en el artículo.



Análisis crítico del artículo
 1. El titular ya encuadra al lector
Hablar de “presidencia con fines de lucro” es una acusación grave que coloca a Trump como un mercenario del poder antes de que el lector pueda siquiera procesar datos. El lenguaje es emocional y busca indignación.
 2. Cifras millonarias sin respaldo verificable
El artículo habla de 3.4 mil millones de dólares generados por la familia Trump…   » ver todo el comentario
ehizabai #4 ehizabai *
#2 Si quisiera saber la opinión de la IA le hubiera preguntado yo mismo.
Y ya que estás, pregúntale a esa IA a ver en qué noticia de prensa ha visto adjuntos las evidencias legales, para que señale su falta como algo a sospechar.
Dios, qué futuro nos espera.
#6 Quienmesalvara
#4 Cierto! Si hubieras querido saber la verdad hubieras investigado.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#2 Sorpresa!
No te imaginas cuanto tiempo se lleva esperando en Menéame a un partidario de Trump tan abiertamente declarado a favor suyo
Incluso se han mencionado, como los gamusinos o los unicornios, pero no había visto ninguno hasta hoy
