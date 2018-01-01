¿Cuánto se embolsa Trump con la presidencia? Esa es la investigación del periodista David D. Kirkpatrick en The New Yorker: la familia Trump ha aprovechado su lugar de privilegio en la política estadounidense para obtener miles de millones. Según Kirkpatrick, Donald Trump y su familia inmediata han ganado 3.400 millones de dólares desde que llegó a la Casa Blanca, además de 2.300 millones de dólares solo de varias empresas de criptomonedas.
Esas cosas se hacen después de salir de la casa blanca...
(Edito: Esto lo están haciendo los Trump, porque vieron que, tras que perdieran la anterior elección, no les dejaron "monetizar" su situación de presidente y claro.. Quieren lo que les pertenece por derecho de victoria)
No vayas de guay además.
Y la IA no te dice la verdad, te dice lo que cree que quieres oir.
Análisis crítico del artículo
1. El titular ya encuadra al lector
Hablar de “presidencia con fines de lucro” es una acusación grave que coloca a Trump como un mercenario del poder antes de que el lector pueda siquiera procesar datos. El lenguaje es emocional y busca indignación.
2. Cifras millonarias sin respaldo verificable
El artículo habla de 3.4 mil millones de dólares generados por la familia Trump… » ver todo el comentario
Y ya que estás, pregúntale a esa IA a ver en qué noticia de prensa ha visto adjuntos las evidencias legales, para que señale su falta como algo a sospechar.
Dios, qué futuro nos espera.
No te imaginas cuanto tiempo se lleva esperando en Menéame a un partidario de Trump tan abiertamente declarado a favor suyo
Incluso se han mencionado, como los gamusinos o los unicornios, pero no había visto ninguno hasta hoy