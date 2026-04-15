La preservación de la cultura sefardí facilita la nacionalidad española a un argentino-venezolano

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública conceder la nacionalidad española a un argentino-venezolano residente en Argentina, tras revisar los documentos que acreditan su origen sefardí. En este caso se presentaron certificados de participación en la Jewish Federation of New Mexico y constancias de haber aprobado los exámenes de idioma y cultura española del Instituto Cervantes.
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Es una injusticia, y además es una vergüenza. Que venga y trabaje aquí y se gane la nacionalidad, que los argentinos lo tienen fácil para conseguirla.
Da la sensación de que estos pájaros están viniendo a millones a colonizar España, que les regalamos la nacionalidad, así como van a Argentina y otros países. Es la metástasis del sionismo
Deberían abolir éste auténtico sinsentido que nadie sabe de dónde cojones salió ni por qué.
Increíble que quiera venirse a España.
Al final a este paso, le vamos a dar nuestra nacionalidad a alguno que en años ha haya visto a Españita en un mapa mundi de refilon