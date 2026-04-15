La preservación de la cultura sefardí facilita la nacionalidad española a un argentino-venezolano

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública conceder la nacionalidad española a un argentino-venezolano residente en Argentina, tras revisar los documentos que acreditan su origen sefardí. En este caso se presentaron certificados de participación en la Jewish Federation of New Mexico y constancias de haber aprobado los exámenes de idioma y cultura española del Instituto Cervantes.