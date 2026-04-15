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La preservación de la cultura sefardí facilita la nacionalidad española a un argentino-venezolano

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública conceder la nacionalidad española a un argentino-venezolano residente en Argentina, tras revisar los documentos que acreditan su origen sefardí. En este caso se presentaron certificados de participación en la Jewish Federation of New Mexico y constancias de haber aprobado los exámenes de idioma y cultura española del Instituto Cervantes.

| etiquetas: sefardi , nacionalidad española , argentino venezolano
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 carraxe *
O sea, que a este señor le certifica su origen sefardí una asociación sionista, y en consecuencia este señor, que tiene una religión de mierda y que no tiene ningún vínculo con España tiene el mismo derecho a ser español que yo, y derecho a voto.

Es una injusticia, y además es una vergüenza. Que venga y trabaje aquí y se gane la nacionalidad, que los argentinos lo tienen fácil para conseguirla.

Da la sensación de que estos pájaros están viniendo a millones a colonizar España, que les regalamos la nacionalidad, así como van a Argentina y otros países. Es la metástasis del sionismo
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Supercinexin #9 Supercinexin
Lo de esta gente es de chiste. Un auténtico insulto para toda la gente a la que la Administración y la Ley le da con la puerta en las narices después de llevar media vida trabajando en España y pagando impuestos y contribuyendo al país.

Deberían abolir éste auténtico sinsentido que nadie sabe de dónde cojones salió ni por qué.
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GeneWilder #13 GeneWilder
Cada día está más barato ser español.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Cual es la noticia?
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#5 carraxe
#1 Que le regalen a un tipo la nacionalidad española sin tener vínculos con España, por su religión.
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#7 silzul
#5 Lo raro es que un judío sefardí quiera ser participé de nuestra sociedad tan "antisemita"
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Supercinexin #8 Supercinexin
#7 Y más aún siendo Argentino, que no solamente es el país con más libertad económica de la Vía Láctea, sino que además a los suyos les quieren un huevo y encima es La Tierra Prometida 2.

Increíble que quiera venirse a España.
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#11 Beltza01
#5 Ha tenido que demostrar con un examen el conocimiento del idioma español. Inaudito para un argentino.
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Escafurciao #10 Escafurciao
Alguien sabe si yo puedo pedir la nacionalidad costarricense, por ejemplo, por arraigo sentimental o solo es en una direccion, mae pura vida. :hug:
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
mazel tov!!!

Al final a este paso, le vamos a dar nuestra nacionalidad a alguno que en años ha haya visto a Españita en un mapa mundi de refilon
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#3 casicasi
#2 Salvo que sea saharaui, que entonces no. Morenitos ni hablar!!
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GeneWilder #12 GeneWilder *
#3 Morenitos solo los que nos diga Mohammed VIH.
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#6 carraxe
#2 Se le da la nacionalidad española a argentinos de 3ª generación, es decir, gente que no ha estado en España en su vida, ni ellos ni sus padres; con un solo abuelo llega. Nacionalidad enterita, con derecho a voto sin vivir siquiera en España ni habar venido en su vida
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menéame