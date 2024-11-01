Presentan un proyecto de ley en EE.UU. para despojar a ciudadanos de sus pasaportes por críticas a Israel [ENG]

Presentado por el congresista de Florida Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley otorgaría al Secretario de Estado Marco Rubio el poder de revocar los pasaportes de los ciudadanos estadounidenses de la misma manera que ha revocado las tarjetas verdes y las visas de ciudadanos extranjeros en los EE.UU. por criticar a Israel. En marzo, el secretario de Estado Rubio revocó la visa de la estudiante de doctorado turca Rumeysa Ozturk después de que escribiera un artículo de opinión...