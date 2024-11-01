edición general
Presentan un proyecto de ley en EE.UU. para despojar a ciudadanos de sus pasaportes por críticas a Israel [ENG]

Presentado por el congresista de Florida Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley otorgaría al Secretario de Estado Marco Rubio el poder de revocar los pasaportes de los ciudadanos estadounidenses de la misma manera que ha revocado las tarjetas verdes y las visas de ciudadanos extranjeros en los EE.UU. por criticar a Israel. En marzo, el secretario de Estado Rubio revocó la visa de la estudiante de doctorado turca Rumeysa Ozturk después de que escribiera un artículo de opinión...

| etiquetas: brian mast , marco rubio , pasaporte , critica , israel
comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No hay huevos
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Esos trumpistas no tienen techo con su megalomanía,
XtrMnIO #3 XtrMnIO
No nos equivoquemos, el sionismo controla EEUU, no al revés.
ipanies #2 ipanies
Y todo sin proclamar oficialmente la dictadura oigan!!!! Impresionante o_o
#6 Suleiman
Yo creo que si lo nombran el estado 51 acabarán antes...
Connect #4 Connect
Tanto están apretando que esto se le va a volver a Israel tan en contra, que le costará generaciones lavar su imagen. Hay que tener en cuenta que se ha detenido, sancionado, prohibido o incluso pegado, solo por criticar a Israel. Algo que no se ha visto en otros conflictos.
neo1999 #7 neo1999
Tierra de libertad para proponer gilipolleces.
#8 pirat
La libertaz de la derecha
