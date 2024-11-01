Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

Lamichhane, quien recientemente fue puesto en libertad bajo fianza en relación con un caso en el que se le acusa de presunto uso indebido de fondos recaudados por cooperativas de pequeños depositantes, es un popular presentador de televisión en la república del Himalaya gracias a su campaña anticorrupción. Fundó el RSP en 2022, aprovechando el descontento generalizado con los ancianos líderes políticos de Nepal y convirtiéndose en viceprimer ministro y ministro del Interior.