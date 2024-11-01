edición general
6 meneos
17 clics
Presentador de Fox News sobre los enfermos mentales que cometen delitos: "Simplemente mátenlos" (ENG)

Presentador de Fox News sobre los enfermos mentales que cometen delitos: "Simplemente mátenlos" (ENG)  

"No tenemos por qué hacerlo. Sentimos mucha compasión porque vemos que está ocurriendo una crisis de salud mental"

| etiquetas: fox news , presentadores , salud mental
5 1 0 K 84 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 84 actualidad
Khadgar #5 Khadgar
"or involuntary lethal injection or something, just kill them"

Nada, que no se me ocurre cómo hacer sátira de esto. :-P
0 K 16
#1 Suleiman
Pues podríamos empezar por el.
0 K 13
Sandman #8 Sandman
Lo que la Alemania nazi denominaba 'Aktion T4', pero eh, ¡no les llames nazis!: es.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
0 K 13
comadrejo #3 comadrejo
¿Están hablando de "don cheto"? ?(
0 K 12
#6 yarkyark
Si le hicieran caso en la Fox no quedaba un presentador vivo.
0 K 11
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Entonces la derecha se queda sin votantes.
0 K 9
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Sobre los enfermos mentales que presentan programas o presiden países ¿dice algo?
0 K 8
#7 Bravok1
EEUU de cabeza al abismo, gracias Trump solo tu podrías haber dejado eeuu en el estado decadente que es hoy. Así reviente en mil pedazos por todo el daño y la muerte que habéis ocasionado. Ahí os comáis al payaso naranja, abusador de menores, criminal condenado, corrupto depravado enfermo mental que habéis elegido para gobernar vuestro país de mierda.
0 K 7

menéame