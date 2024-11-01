·
6
meneos
17
clics
Presentador de Fox News sobre los enfermos mentales que cometen delitos: "Simplemente mátenlos" (ENG)
"No tenemos por qué hacerlo. Sentimos mucha compasión porque vemos que está ocurriendo una crisis de salud mental"
fox news
presentadores
salud mental
actualidad
8 comentarios
actualidad
#5
Khadgar
"or involuntary lethal injection or something, just kill them"
Nada, que no se me ocurre cómo hacer sátira de esto.
#1
Suleiman
Pues podríamos empezar por el.
#8
Sandman
Lo que la Alemania nazi denominaba 'Aktion T4', pero eh, ¡no les llames nazis!:
es.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
#3
comadrejo
¿Están hablando de "don cheto"?
#6
yarkyark
Si le hicieran caso en la Fox no quedaba un presentador vivo.
#4
valandildeandunie
Entonces la derecha se queda sin votantes.
#2
LoboAsustado
Sobre los enfermos mentales que presentan programas o presiden países ¿dice algo?
#7
Bravok1
EEUU de cabeza al abismo, gracias Trump solo tu podrías haber dejado eeuu en el estado decadente que es hoy. Así reviente en mil pedazos por todo el daño y la muerte que habéis ocasionado. Ahí os comáis al payaso naranja, abusador de menores, criminal condenado, corrupto depravado enfermo mental que habéis elegido para gobernar vuestro país de mierda.
Nada, que no se me ocurre cómo hacer sátira de esto.