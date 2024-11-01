Presentado en Madrid 'Lágrimas de barro', un libro que cuenta desde la 'zona cero' las historias de la dana en Valencia

"Hemos escrito sobre personas que conocemos, en muchos casos, y también hemos conocido a personas cuya historia tenía que ser escrita. Lo hemos hecho en ocasiones con contención, porque, si la situación desbordó los barrancos, también se desbordaron las personas que querían hablar porque con nosotros sienten una empatía distinta, ya que lo hemos sufrido igual", han rememorado Roldán y Amoraga, que llaman la atención sobre el alto porcentaje de personas --alrededor de un 35%-- que se calcula que sufren estrés postraumático en el área afectada...