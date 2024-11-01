edición general
Presentado en Madrid 'Lágrimas de barro', un libro que cuenta desde la 'zona cero' las historias de la dana en Valencia

"Hemos escrito sobre personas que conocemos, en muchos casos, y también hemos conocido a personas cuya historia tenía que ser escrita. Lo hemos hecho en ocasiones con contención, porque, si la situación desbordó los barrancos, también se desbordaron las personas que querían hablar porque con nosotros sienten una empatía distinta, ya que lo hemos sufrido igual", han rememorado Roldán y Amoraga, que llaman la atención sobre el alto porcentaje de personas --alrededor de un 35%-- que se calcula que sufren estrés postraumático en el área afectada...

... En la entrevista, Amoraga y Roldán han reflexionado sobre el papel del periodismo en la tragedia. En un primer momento, recuerda Carmen, fue "fundamental" ya que se erigió "en un faro en la oscuridad" para combatir los muchísimos bulos que aparecieron y para dar visibilidad a las necesidades. "Cantidades ingentes de personas recibieron ayuda porque salieron en los medios de comunicación", ha aseverado. "Ahora mismo --prosigue-- el papel del periodismo sigue siendo fundamental para defender relatos, aunque hay medios que defienden el relato de 'todo se hizo bien y los que lo hicieron mal fueron otros'. Esa perversión del periodismo se da siempre"...
