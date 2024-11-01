edición general
Se presenta en Europa la batería más segura y con una vida útil de un millón de kilómetros

CATL lanza la nueva batería Shenxing Pro, disponible en versión de carga ultrarrápida o de larga duración.

En una década adiós al coche de combustión. La evolución de las baterías EV por parte sobre todo de los fabricantes chinos es constante.
Teóricamente tiene una vida útil de un millón de Kilómetros pero en la realidad se quedará en 950.000, vamos que si vas a ir a la playa tendrás que tener en mente donde hay cargadores por si acaso.
Hasta que no lleguen las baterías de 5 millones de kilómetros yo seguiré con mi Hyundai Coupé de altas prestaciones.
#6 Me acabas de hacer feliz recordando el día que me caí al suelo de la risa leyendo la historia del chaval del R9. Lástima que solo te pueda dar un positivo.
#8 Aquello fue muy grande.
#6 Las baterías de 5 mill de km y 1500 km de autonomía. Si no, no merece la pena.
#9 Y berlinas de lujo por 10.000 euros
Lo más destacable de esta nueva batería es su tecnología NP 3.0., que permite seguir camino durante una hora aunque la batería tenga un cortocircuito (muy poco probable en una LFP) o cualquier otro problema. Con una hora de margen podrá llegarse a algún lugar en el que dejar el coche tras la avería.
#10 pues si , el avance en seguridad es algo fundamental .
Pues habrá que presentar un plan para reutilizar esas baterías tras la vida del coche, porque a un millón de kms pocos llegan.

Yo llevo conduciendo casi 40 años y no llego a esa cifra (si hice 700.000 entre todos mis coches mucho me parece)
#1 La idea inicial era tener coches que utilizarías cuando los necesites y el resto del tiempo estén siendo utilizados por otros.
Una especie de tele taxi pero a lo tocho.
#3

Eso dependerá de donde vivas. En sitios pequeños igual no hay suficiente demanda.
#19 Cuando no se utilizan sirven como batería para balancear la red eléctrica.
Al menos así se hace con las motocicletas eléctricas en Taiwán.
#1 Para mi la mejor opcion es usarlas en lo hogares, se cargan cuando la tarifa es mas barata y dan energia cuando es mas cara, ademas de eso suponen un respaldo de unas horas ante apagones y tambien servirian para almacenar energia cuando hay exceso de oferta
#5 Tardas mucho en recuperar la inversión de esa manera, es mejor tener placas fotovoltaicas.
#13 No lo creo, imagina que tu coche electrico ya se te queda obsoleto... sacas la bateria y la conectas a la red, no se cuanto costaria hacer eso pero en una economia de escala no creo que demasiado, y luego si, si tienes la fortuna de vivir en una vivienda independiente puedes poner paneles o lo que quieras conectado, pero para la mayoria de la gente que vive en un piso podria ser una alternativa que garantice electricidad en caso de apagon y a la red una nueva forma de almacenar energia excedente
#15 Vale, si es tu propia batería, ya te ahorras mucho, pensaba en comprar una de segundamano. Pero también tienes que comprar otra para reemplazar la de tu coche.
#17 Por eso digo si el coche se te ha quedado obsoleto, de todas formas tendrias que comprar un coche nuevo, asi que al menos aprovechas la bateria vieja
#5

Eso es lo que pienso yo. Ahora mismo no tengo baterías con mis paneles solares, pero a un precio razonable (unos 1.000 pavos, me lo pienso)
#1 Las baterías se reutilizan todo lo posible. Puede que algunas celdas se instalen en otros coches cuando necesiten recambio pero la mayoría terminan en baterías para hogares. La historia de que terminan tiradas en África es otro bulo tonto que se creen los más crédulos.

Una batería tiene mucho valor hasta con celdas averiadas y no la van a tirar de ninguna manera.

En España había planes de instalar centros de reciclaje de baterías pero finalmente apenas hay precisamente por no haber un número suficiente como para hacer rentable la instalación. Las baterías duran más de lo pensado y además se aprovechan todo lo posible antes de ser enviadas a reciclaje.
Me quedo más tranquilo con la #BateríaRevolucionariaSemanal
Pero que capacidad tienen estas baterías en kWh? Nombran autonomía Wltp que dependerá de la eficiencia del coche donde se instalen.
