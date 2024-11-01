La preparación de la guerra de Roma contra los astures

La guerra de Roma contra cántabros y astures fue la consecuencia de una serie de acontecimientos previos y el fruto de una estrategia consciente del dominio completo de Hispania. Es crucial entender cuál es el escenario en el que se desarrollaron los acontecimientos previos y los conocemos en parte gracias a diversas fuentes como los fasti triumphales, que celebraban los cónsules enviados a las provincias con motivo de celebraciones por sus victorias, o las referencias más tardías en autores como Dion Casio, Floro y Orosio.