Las preocupaciones sobre la privacidad se avecinan con las aplicaciones de puntuación de conducción

En Corea del Sur, aplicaciones como Tmap usan la gamificación para mejorar la seguridad vial, premiando a los buenos conductores con descuentos y beneficios. Esta estrategia ha reducido miles de accidentes, pero plantea serias dudas sobre la privacidad, ya que recopila datos detallados de conducción. Aunque el sistema ha sido exitoso, críticos advierten que podría derivar en vigilancia masiva. La popularidad del modelo ha llevado a otras apps a adoptarlo, y aunque en España no existe aún, podría implementarse en el futuro