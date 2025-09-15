edición general
Preocupación en el Valencia Basket por la inminente visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena

València será la primera ciudad española que reciba a un equipo israelí en la Euroliga que arranca el 30 de septiembre.El club ya se ha puesto en contacto con Delegación de Gobierno y Euroliga para tomar medidas.

CerdoJusticiero
Espero que los aficionados valencianos les reciban como se merecen.

:-*
colipan
#4 a ver si no puede jugarse el partido
Kantinero
Solo falta Mazón de invitado estrella
Barriales
#2 IDA de cheerleader y Cara Polla, de bufón.
sotillo
#2 Y que reserven un catering del Ventorro y se lo coman en el cecopi
Antipalancas21
#2 Y para completar el podio Ayuso , Feijoo y Almeida.
pitercio
La medida a tomar es que les manden de vuelta a su aeropuerto de origen a que normalicen las actividades de un estado genocida con su puta madre.
Albarkas
Se va a habé un follón
freenetico
los hooligans del Maccabi Tel Aviv el año pasado no respetaron el minuto de silencio por los muertos de la dana x.com/Barras_LATAM/status/1854703973829128482/video/2
JuanCarVen
Pabellón vacío a puerta cerrada y sin cámaras y punto, y la propia Euroliga te saca a los equipos de Israel, como se hizo con los rusos. Cuando vea que el bolsillo flojea. Está la alternativa de montar un dispositivo de seguridad y cobrárselo a Euroliga.
solojavi
#8 En cuanto se les haga pagar la seguridad se les pasa las tontería a estos tragones que solo miran la pasta y les da igual el deporte.
Eibi6
#8 los mandaran a algún pais "neutral" como hacen cuando juegan en Turquia
JackNorte
Cuando el deporte defiende y representa lo peores habitos de una especie , que raro que la gente responda mal.
Los valores deportivos ahora de repente van a ser blanquear un genocidio, si es que , llamar terroristas a quien intenta defender los valores esenciales y los derechos humanos, al parecer en esta epoca no son compatibles con el deporte moderno.
Sandman
Hace dos años ya se declaró de alto riesgo el Valencia - Maccabi, pero me da que esta vez la presión será mayor: www.gigantes.com/euroliga/valencia-basket-maccabi-tel-aviv-declarado-a
XtrMnIO
Euroliga.

Ya estamos otra vez... Pero qué pintan los genocidas aquí?
Madmaxi
Un escenario con el karma suficiente, levantado con el expolio de los clientes de clase trabajadora....
cunaxa
Tan fácil como no presentarse nadie: ni jugadores ni público.
