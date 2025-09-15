Preocupación en el Valencia Basket por la inminente visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena

València será la primera ciudad española que reciba a un equipo israelí en la Euroliga que arranca el 30 de septiembre.El club ya se ha puesto en contacto con Delegación de Gobierno y Euroliga para tomar medidas.
| etiquetas: valencia , hapoel tel aviv , roig arena
Los valores deportivos ahora de repente van a ser blanquear un genocidio, si es que , llamar terroristas a quien intenta defender los valores esenciales y los derechos humanos, al parecer en esta epoca no son compatibles con el deporte moderno.
Ya estamos otra vez... Pero qué pintan los genocidas aquí?