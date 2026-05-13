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Premio Princesa de Asturias para David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer por simplificar la secuenciación del ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido elegidos Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. En el año 2000, secuenciar un genoma humano llevaba más de diez años y costaba más de mil millones de dólares. Ahora, gracias a su aportación, se puede conseguir en cuestión de horas y cuesta menos de mil dólares, lo que significa que se secuencian millones de genomas cada año.

| etiquetas: premios , dna , genética , salud
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2 comentarios
3 1 0 K 43 ciencia
Cuñado #1 Cuñado *
Siempre me quejo de que estos premios consisten en que un puto inútil cuyo único mérito es haber sido parido por su madre se considera apto para premiar a profesionales destacados a nivel internacional.

Pero en esta ocasión tengo que envainármela. Nadie ha hecho más por simplificar la recombinación genética que los Borbones.
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maxxcan #2 maxxcan
Había leído, "por simplificar la secuencia de ADN" y ya estaba pensando que vivimos en un mundo de tontos que hasta la secuencia de 4 bases nos parece muy compleja y la simplificamos en 2 bases y hacemos tontos hasta a los organismos biológicos. :shit:
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menéame