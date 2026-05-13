Premio Princesa de Asturias para David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer por simplificar la secuenciación del ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido elegidos Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. En el año 2000, secuenciar un genoma humano llevaba más de diez años y costaba más de mil millones de dólares. Ahora, gracias a su aportación, se puede conseguir en cuestión de horas y cuesta menos de mil dólares, lo que significa que se secuencian millones de genomas cada año.