Preguntas y respuestas sobre lo ocurrido en un campamento de verano de Bernedo

Maldita.es ha preguntado a la Ertzaintza por la investigación que hay abierta e indican a través de una conversación telefónica que ya se ha cumplimentado un atestado sobre lo sucedido y se ha entregado al Juzgado Número 3 de Vitoria-Gasteiz. “Está todo en manos del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria-Gasteiz [...]"

Torrezzno #2 Torrezzno
Parece un campamento de hippies y un par de familias mas puritanas que se han ofendido
3 K 40
manbobi #1 manbobi
Básicamente esto es una ida de olla magnificada por el periodismo sensacionalista.
3 K 30
#3 miraqueereslinda
El campamento tramsfeminista (y pedófilo) de verano de Bernedo se pasó de progre.
8 K 28
Gadfly #5 Gadfly
#3 pues leido lo que dice el articulo de Maldita, tu comentario es una sobrada
1 K 17
#7 miraqueereslinda
#5 poca información al respecto al debido leer, si realmente crees eso.
0 K 5
Gadfly #9 Gadfly
#7 iluminame
1 K 15
#12 miraqueereslinda
#9 www.youtube.com/watch?v=8zWm7VpHpc0

Y espero que no me salgas con eso de que como te gusta el mensajero ya todo es mentira... Porque lo que hace es primero mostrar las fuentes y luego sí, dar su opinión personal, con la que puedes estar de acuerdo o no, pero no es lo relevante.
2 K 4
Gadfly #16 Gadfly
#12 este tio es un gilipollas supino desde que se levanta por la mañana temprano, lo que no quita para que lo que cuenta en el video sea atroz. De que cojones vas a obligar a mi hijo a ducharse desnudo ???????
0 K 7
Skiner #11 Skiner
#10 Se te ve la patita :goatse:
1 K 17
Skiner #4 Skiner
Sólo los que han estado allí tienen las respuestas.
Dejemonos de tontadas.
Investigar algo sin pruebas el pasado verano es una chorrada.
Cualquier lugar donde se hable Euskera es sospechoso siempre para algunos. :wall:
1 K 17
Gadfly #6 Gadfly
#4 como que solo los que alli han estado tienen las respuestas? por eso precisamente se esta investigando, para ver que ha pasado. Y lo del euskera denota mas complejitos tuyos que otra cosa
0 K 7
Skiner #8 Skiner
#6 Complejos no es la realidad, aún a día de hoy las actividades que se hacen Euskera son sospechosas para alguna gente ridícula por ignorancia porque como no lo entienden sospechan.
Durante muchos años estuvo prohibido el uso y la enseñanza de otras lenguas que no fueran el Español.
A algunos retrogrados les encantaría volver a ese sistema.
1 K 17
Gadfly #10 Gadfly
#8 ya, yo siempre que alguien habla en una lengua que no entiendo, sospecho mucho
0 K 7
Jun_Fz #14 Jun_Fz
A mi me puede parecer bien él enfoque de duchas mixtas, para "desexualizar" los vestuarios, como en una playa nudista. Ahora, que los monitores (mayores de edad) se duchen con los niños. (De 13 as 15 años)... Ya me cheira raro. Si se quieren duchar monitores con monitoras juntos, para dar ejemplo, me parece estupendo (todos adultos y adultas), pero no se deberían pillar los dedos si apuestan por ese tipo de planteamientos "revolucionario".
Lo de fumar canutos delante de los chavales, o mientras estás trabajando con ellos, ya lo veo injustificable
0 K 6

