Preguntas y respuestas sobre lo ocurrido en un campamento de verano de Bernedo

Maldita.es ha preguntado a la Ertzaintza por la investigación que hay abierta e indican a través de una conversación telefónica que ya se ha cumplimentado un atestado sobre lo sucedido y se ha entregado al Juzgado Número 3 de Vitoria-Gasteiz. “Está todo en manos del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria-Gasteiz [...]"