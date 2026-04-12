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Los precios del petróleo suben un 6 % y superan los 100 dólares el barril tras el bloqueo de Estados Unidos a Irán [ENG]

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 6 % hasta superar los 100 dólares por barril el lunes, después de que el ejército estadounidense anunciara que bloquearía los buques que salieran de los puertos iraníes, mientras que Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo, lo que avivó los temores de nuevas interrupciones en el suministro energético tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana. Los futuros del Brent subían 5,76 dólares, o un 6,1 %, hasta situarse en 100,96 dólares el b

| etiquetas: petróleo , 100 dólares , barril , bloqueo
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6 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Si los países rivales de EE. UU. hubiesen podido elegir a su presidente no lo habrían hecho mejor.
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javibaz #3 javibaz
Ahora va a salir una flota de la coalición internacional a parar el bloqueo del bloqueo.
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#2 marcotolo
me hace mucha gracia lo de "el bloqueo de estados unidos a iran"
xD xD xD xD xD xD
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#4 Tronchador.
¿100 dolares el barril? La gasolina y el diesel nunca han estado tan caros y eso que el barril ha llegado a estar más caros:
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josde #5 josde
#4 La gasolina y el diésel han bajado hoy ,gasolina 1.354€ litro y gasoil 1,619€
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Gry #6 Gry *
#4 Eso es solo la mitad de la historia. Los valores reales de transacciones de crudo entregado rondan ya los 150$ el barril:

www.reuters.com/business/energy/physical-oil-europe-hits-record-high-n
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menéame