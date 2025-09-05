·
El precio de la vivienda empieza a dar signos de sobrevaloración
La vivienda empieza a dar signos de estar sobrevalorada, con precios de venta que no se justificarían y cada vez más alejados de la renta de las familias.
vivienda
,
pisos
,
especulacion
actualidad
8 comentarios
actualidad
#2
sleep_timer
Jajajajajaa....
Empieza dice.
7
K
91
#1
Sacapuntas
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
2
K
41
#3
HeilHynkel
El último informe de Estabilidad Financiera del Banco de España ya calculaba que
el precio de la vivienda se situaba entre un 1,1% y un 8,5% por encima de su nivel de equilibrio de largo plazo a finales de 2024
, frente a un rango de entre el 0,8% y el 4,8% seis meses antes.
También el Banco Central Europeo estima una sobrevaloración del mercado residencial español del 10% a finales de 2024.
No tengo el conocimiento suficiente para estimar el precio objetivo ... pero calculo con datos de la Universidad de MISCO que como poco está un 20-25% del valor real (hay que calcular que una cosa es lo que pidas y otra lo que te paguen)
2
K
31
#5
Kuruñes3.0
CaixaBank Research atribuye al déficit de pisos el 39% del encarecimiento de los últimos años
Pues si hay escasez no estan sobrevaloradas.
1
K
16
#7
Oilegor
*
#5
no lo has entendido.
Lo que dice la noticia es que los españoles somos cada año más pobres, que nuestros euros cada vez valen menos y que nos están comiendo vivos los extranjeros a base de talonario porque nuestro gobierno, el más progresista de la historia por cierto, no está haciendo nada por sus ciudadanos permitiendo este expolio.
Más que nada porque le viene de puta madre para recaudar y poder contratar más sobrinas.
Ahora pueden llamarme facha los de siempre mientras ven como jamás tendrán una vivienda o cómo le dan mes a mes su sueldo a un rentista.
0
K
6
#6
Aergon
En el mundo del arte se considera que una obra vale lo que se esté dispuesto a pagar por ella. En el mundo del coche se está aplicando esa misma norma con ventas que sobrepasan por mucho la lógica del mercado.
Lo que pasa con la vivienda empieza a parecerse dasiado a esos mundos de especulación y ansia por acaparar los activos mas valiosos.
0
K
11
#4
lectordigital
En la noticia pone que los no residentes compran un 40% del total !!
0
K
10
#8
sliana
sobrevalorada: se puede vivir sin ella
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
