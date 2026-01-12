edición general
Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón confrontan sus versiones en un careo ante la jueza

El careo ordenado por la jueza busca tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos sobre cómo se gestionó la emergencia.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ya veremos que da ese careo, sus versiones son distintas.
