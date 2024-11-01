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PPdeG ve “bien” las medidas anticrisis del Gobierno
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que le parecen “bien” las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno central para paliar los…
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ppdeg
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medidas
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anticrisis
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gobierno
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españa
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#2
vicus.
Cosas veredes mi querido Sancho....
Al PP de Galicia le parece bien pero al de Madrid no tanto, justamente el PP gallego de donde viene Frijolito y Tellado, alguien lo entiende, si no fuese que en la capital está copada por lo más reaccionario y nauseabundo de la derecha española, que ya es decir..Dicho esto, yo soy de los que piensan que, si está gente está de acuerdo, hay que hacer lo contrario, por qué está demostrado que nos va mejor
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#4
laruladelnorte
En este escenario, ha concluido que “hay un despropósito absoluto” en este momento en el Ejecutivo central. “Consideramos que ya no es un Gobierno. Están ocupando puestos en el Gobierno, pero no están gobernando España”, ha zanjado.
Con ellos al mando todo sería un estado de bienestar donde viviríamos en la bonanza gracias al saber hacer de su gobierno.
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#5
Blackat
So por contrariar
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#1
lgm1976
Todo tiene un pero,, ve "bien" las medidas, porque ya fueron propuestas por le propio PP con anterioridad. Además, son unas medidas que tendrían que haber sido impuestas con anterioridad, han estado dos semanas llenando las arcas con inflaciones que hemos soportado los mismos de siempre. La clase media cada vez está más reducida en nuestro país.
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#3
JuanCarVen
#1
Entonces rectifica, la clase media no ha sido, han sido los que se consideran clase media.
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#6
lgm1976
#3
Y bienvenidos todos al nuevo pan y circo... ya lo decía Torrebruno en mis tiempos mozos... Tigres, Leones, todos quieren ser los campeones...
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Al PP de Galicia le parece bien pero al de Madrid no tanto, justamente el PP gallego de donde viene Frijolito y Tellado, alguien lo entiende, si no fuese que en la capital está copada por lo más reaccionario y nauseabundo de la derecha española, que ya es decir..Dicho esto, yo soy de los que piensan que, si está gente está de acuerdo, hay que hacer lo contrario, por qué está demostrado que nos va mejor
Con ellos al mando todo sería un estado de bienestar donde viviríamos en la bonanza gracias al saber hacer de su gobierno.