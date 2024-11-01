edición general
Los PPA corporativos de energía limpia cayeron en 2025 tras casi una década de crecimiento

El análisis de BloombergNEF muestra que los volúmenes de PPAs disminuyeron en todas las regiones excepto en América y que las grandes tecnológicas representaron el 49% de la actividad mundial, lideradas por Meta y Amazon.
Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande, con un récord de 29,5 GW en acuerdos, impulsado por el giro de las grandes tecnológicas hacia la energía nuclear, hidroeléctrica y geotérmica. Sin embargo, las mayores empresas tecnológicas firmaron la mayoría de los contratos, mientras que los actores más pequeños redujeron s

| etiquetas: ppa , electricidad , co2 , renovables , nuclear
