El PP se prepara para el peor escenario en Extremadura: “Vox hará el mayor daño a María”

Ambos partidos mantendrán esta semana nuevos contactos. En el PP admiten la incompatibilidad de Guardiola con el líder de Vox en la región, pero Abascal avisa: "sí o sí" será vicepresidente.El Partido Popular se prepara para sobrevivir a una negociación ardua con Vox en Extremadura. Saben que Vox no se lo va a poner fácil para volver a gobernar. Dentro del PP extremeño ya vaticinan una batalla total, sobre todo personal. “Vox hará el mayor daño a María”, explican quienes están al tanto de cada movimiento negociador.
