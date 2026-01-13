edición general
El PP se prepara para el peor escenario en Extremadura: “Vox hará el mayor daño a María”

Ambos partidos mantendrán esta semana nuevos contactos. En el PP admiten la incompatibilidad de Guardiola con el líder de Vox en la región, pero Abascal avisa: "sí o sí" será vicepresidente.El Partido Popular se prepara para sobrevivir a una negociación ardua con Vox en Extremadura. Saben que Vox no se lo va a poner fácil para volver a gobernar. Dentro del PP extremeño ya vaticinan una batalla total, sobre todo personal. “Vox hará el mayor daño a María”, explican quienes están al tanto de cada movimiento negociador.

angelitoMagno #4 angelitoMagno
Por intentar forzar al Perrosanxe a adelantar elecciones por no tener presupuestos, el PP se va a poner en una posición de mayor dependencia de VOX en muchas comunidades autónomas.

Genios. Titanes. Monstruos.
5 K 70
#15 Eukherio
#4 Y porque no bajaron, que si el PSOE no les hubiese puesto las cosas tan fáciles a lo mejor hasta terminaban quedando igual o peor en la repetición electoral.
0 K 8
jonolulu #17 jonolulu
#4 Ya pasó hace 4 años en CyL con Mañueco. Rompió con Cs pensando que tendría absoluta y acabó con el nini vicepajas en su gobierno
0 K 17
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Guardiola, es que tiene menos luces que un eslabón de corcho, no quería pacta con Vox y ahora se va a comer no un pacto, una sumisión a Vox.
3 K 42
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#2 Guardiola no es tonta, pero desde Génova le habrán dicho que o supedita sus políticas a lo que requiera el partido a nivel estatal, o se irá con Pablo Casado y Cristina Cifuentes
1 K 35
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 Pero no quería una taza de caldo con Vox y ahora va a tragar con un menú completo
0 K 20
sotillo #8 sotillo
#2 Ella no se va a comer nada por que va a elegir a la carta, los que se van a comer toda esta mierda son los extremeños y solo una parte, que la otra tendrá toros y caza para dar y vender
2 K 44
Feindesland #12 Feindesland *
¡Qué menos! Por supuesto que le harán todo el daño posible. Y bastante que no pidan al PP su cabeza para investir a otro. No lo descarteis.
1 K 33
Destrozo #13 Destrozo
Por mí como si se despellejan vivos
1 K 23
#1 angar300
Con flores a María....
1 K 19
#5 PerritaPiloto
Yo les daría todas las consejerías que pudieran, pero no el control de la agenda del parlamento extremeño. Después a la primera meada fuera del tiesto de los consejeros les destituiria. Pero claro, Vox negocia para toda España y lo que pase en Extremadura se la devuelve en Valencia o en otro lugar.
1 K 19
#14 Eukherio
#5 A Vox le quita votos tener gente en los gobiernos autonómicos, porque gestionar no suele ser lo suyo. Yo supongo que pedirán mucho para dar imagen de fuerza, pero que en el fondo lo que quieren son puestos para lanzar consignas y sin demasiadas responsabilidades para llegar fuertes a las generales.
1 K 11
#6 Nahid
Esto va de sillas
0 K 17
sotillo #11 sotillo
#6 Joder, no te quedas tú corto ni nada
0 K 11
Huaso #3 Huaso
Son una banda de mafiosos. De un lado y del otro. Negocian cómo repartirse el pastel para enriquecerse a costa de los extremeños que les han votado y de los que no.
1 K 15
sotillo #9 sotillo
#3 Esto viene bien para ver cómo el pp destroza otra comunidad
1 K 23
#16 Borgiano
La tal María hizo bueno aquel refrán de ir a por lana y salir trasquilado.
0 K 8

