El PP ordena a su diputados no irse de viaje sin tener confirmado el voto telemático y que se vigilen entre ellos

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reunido este martes a su grupo parlamentario para prohibir que los diputados se marchen de viaje sin tener confirmado el voto telemático, informa Europa Press, después de que la semana pasada la ausencia de Guillermo Mariscal se convirtiera en noticia porque las dudas de Podemos tuvieron en el aire la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Mariscal se encontraba de luna de miel tras contraer matrimonio.