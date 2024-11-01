edición general
El PP dice que "no le compete a la ONU decidir lo que es genocidio" y les llueven las respuestas: "Cierto, le compete a "Okdiario y a Ndongo"

El PP dice que "no le compete a la ONU decidir lo que es genocidio" y les llueven las respuestas: "Cierto, le compete a "Okdiario y a Ndongo"

Está lo absurdo, lo ridículo, lo grotesco y después está el Partido Popular despreciando a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, en esas estamos en la política nacional. Se han dicho muchas cosas sobre la auténtica salvajada que está haciendo Israel en Gaza y ahora lo ha dicho nada menos que la ONU, que ha concluido en una comisión de investigación que lo que está sucediendo allí es un genocidio. Con todas las letras. En concreto explican que "han cometido cuatro de los cinco actos genocidas".

Comentarios destacados:    
Libelulo #4 Libelulo
#1 Yo diría que es la misma noticia pero al estilo de Tremending.
0 K 7
OCLuis #11 OCLuis
¿Sabéis lo de la luna y el dedo? Bueno, pues entre un genocidio y un fajo de billetes el PP solo ve el fajo de billetes.
0 K 13
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Qué aporta esta noticia que no aporten los más de 100 comentarios en esta otra?
www.meneame.net/story/pp-desdena-comision-independiente-sobre-gaza-no-
0 K 12
plutanasio #5 plutanasio
#3 pues los ingeniosos e hilarantes comentarios de los tuiteros.
6 K 93
Findeton #7 Findeton
En el PP están equivocados, deberían criticar abiertamente el genocidio en Gaza.
1 K 11
ehizabai #10 ehizabai
#7 ¿Milei también, entiendo?
0 K 10
Findeton #12 Findeton
#10 Si, también se equivoca Milei en eso.
1 K 11
miliki28 #14 miliki28 *
#12 Lo que tú ves como una equivocación otros vemos complicidad
0 K 10
Findeton #15 Findeton *
#14 En principio es una posición política sin más trascendencia que el estar equivocado. Si además de eso hace negocios directamente con el gobierno de Nethanyahu, entonces sería criticable, pero no sé los detalles. ¿Me puedes dar más detalles de esos negocios entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Nethanyahu? Y me refiero a entre gobiernos, no entre empresas o gobierno argentino-empresa israelí, porque lo que critico es la actuación criminal del gobierno de Nethanyahu.
0 K 5
Galero #13 Galero
Esta niña, de tan rápido que habla y de lo inculta que es, no sabe ni lo que dice.
0 K 10
meroespectador #2 meroespectador
A ver donde está ese genocidio, que yo lo vea:

youtu.be/pR1olDL5Vqo?si=-qNGz2TOAfXjclG_
0 K 7
hazardum #9 hazardum
Saber lo saben de sobra, otra cosa es que no quieran ir contra los intereses de Israel por motivos economicos o politicos propios.

El PP solo trabajan y gobiernan para ellos mismos, les importa una mierda los ciudadanos o quien sea.
0 K 7
Blackat #8 Blackat
E·s competencia de la incompetente de la loca del coño de Madrid
0 K 5

