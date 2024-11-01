El PP dice que "no le compete a la ONU decidir lo que es genocidio" y les llueven las respuestas: "Cierto, le compete a "Okdiario y a Ndongo"

Está lo absurdo, lo ridículo, lo grotesco y después está el Partido Popular despreciando a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, en esas estamos en la política nacional. Se han dicho muchas cosas sobre la auténtica salvajada que está haciendo Israel en Gaza y ahora lo ha dicho nada menos que la ONU, que ha concluido en una comisión de investigación que lo que está sucediendo allí es un genocidio. Con todas las letras. En concreto explican que "han cometido cuatro de los cinco actos genocidas".