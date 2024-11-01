·
16
meneos
23
clics
El PP arranca el curso político en Euskadi con Miguel Tellado llamando "trampantojo" al PNV
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, de visita en Donostia asegura que los nacionalistas "no son más que la muleta más dócil de Pedro Sánchez"
|
etiquetas
:
pp
,
pnv
,
euskadi
13
3
0
K
174
actualidad
21 comentarios
#1
YeahYa
Ya pueden confiar en sacar mayoría absoluta con Vox. Si no tocará sacar al Ejército si quieren mandar...
5
K
77
#10
Mikhail
#1
Esta gente ya se sabe que son del tipo:
-Habría que sacar los tanques para volver a la Moncloa...
-No hay huevos
-Sujétame el cubata
1
K
28
#21
tierramar
*
#1
A nivel nacional es más que posible que gane PP.VOX..
pero no por el voto nacional. Llevan años haciendo campaña electoral en la población latino americana, que les vota, y son la mayor proporción de población inmigrante nacionalizada: Ayuso gano en Madrid gracias a los votos latinos y su red clientelar. Feijoo y Mazon están adoptando la misma estrategia, lo inmigrantes vienen a millares, y más ahora que Trump no los quiere; pero esta inmigración entra por avión no por pateras, con lo…
» ver todo el comentario
0
K
14
#2
arturios
Como dicen los del PNV a los del PP: "torpes, que sois unos torpes".
El PNV nunca ha dudado en pactar con el diablo, pero es que ahora el diablo está desatado y ha roto todos los puentes posibles, casi mejor.
4
K
53
#8
TOTEMICO
Miguel Tarado cada vez que habla escupe su bazofia ideológica. Su discurso incendiario pero pobre de argumentos es el reflejo de la miseria moral en la que han caído Albertito y los suyos. Si éste es el mejor género de la tienda ya podemos ir comprando en el "chino" de la esquina que nos va a parecer hasta alta gama.
3
K
32
#14
laruladelnorte
El dirigente del PP ha afirmado que la obligación de su partido es “desenmascarar” al PNV y “ofrecer una alternativa a los ciudadanos que no quieren continuar por esa deriva”. “Debe llegarles el castigo. Al socialismo, pero también a los nacionalistas vascos que mantienen a este gobierno. Y solo puede hacerse a través del crecimiento político y electoral del PP vasco”, ha concluido.
O porquiño do PP está desatado.
Habría que recordarle que su jefe llamó a todas las puestras para llegar a la Moncloa y nadie le quiso abrir.
1
K
25
#7
txepel
Supongo que han estimado que pesarán más los votos que ganen metiendo caña al PNV que el apoyo de los diputados del PNV que puedan necesitar. O eso o son subnormales profundos.
2
K
24
#9
Peka
#7
La b, apuesto por la respuesta b.
1
K
18
#12
XtrMnIO
Joer no sé pero cada vez que veo a este hombre se me viene a la mente la imagen de un cura con sus triernos monaguillos sentados en sus rodillas...
1
K
22
#19
diablos_maiq
#12
yo lo veo más como obispo
0
K
10
#18
Kantinero
*
#16
No entender lo que escribo es no entender el castellano, y por cierto sufro las políticas del PNV
0
K
12
#13
Kantinero
No nos equivoquemos el PNV cada vez se parece más al PP, cada vez veo más cacicadas en Euskadi por parte del PNV
0
K
12
#16
Tecar
#13
Comparar al PNV con el PP es no tener ni idea de política y menos de política en el País Vasco.
0
K
7
#6
MoñecoTeDrapo
¿Trampantojo de los buenos o de los malos? Igual ahora resulta que los trampantojos también están sobrevalorados...
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
Ahí, haciendo amigos!
0
K
11
#3
pandasucks
Cuánto daño ha hecho la cocina vasca!
0
K
10
#20
ehizabai
El PP está intentando recuperar los 200.000 votos que se le han ido al PNV desde María San Gil.
Y lo cierto es que hay un sector relevante del PNV que no está nada a gusto de apoyo del Perro junto a los hatxebitas, y el discurso democristiano de asistencia caritativa que gasta el PNV, y menos para migrantes, y piden más neoliberalismo.
0
K
9
#4
Klamp
Feijo sigue sin querer ser presidente
0
K
8
#11
Antipalancas21
#4
Teniendo a esa panda de cabritos mal hablados alrededor, lo tiene difícil, el también es uno de ellos.
0
K
20
#15
bibubibu
El tonto y la linde, desde tiempos de Fraga, el PP ha necesitado al PNV para gobernar el país.
Así de gilipollas son los del PP y los que les votan, insultando a todo el mundo e incluso a los que les pueden dar la llave del país.
0
K
7
#17
Tecar
El pobre Tellado cada vez que habla da más pena.
No sé si será consciente y si lo es, pues bueno para eso le pagan, esta filosofía va con la ideología del partido en el que milita.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
